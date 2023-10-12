Микробизнесу жмут лимиты

Лимиты микрозаймов, доступных малому и среднему бизнесу (МСБ), могут быть повышены с текущих 5 млн до 7 млн руб. Эксперты полагают, что увеличение порога заинтересует преимущественно государственные МФО, тогда как для остальных участников рынка риски окажутся слишком велики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о поправках к закону «О микрофинансовой деятельности», предполагающий возможность повысить лимиты микрокредитов, доступных МСБ, с текущих 5 млн до 7 млн руб. Инициаторами изменений выступили депутаты заксобрания Краснодарского края.

В пояснительной записке к проекту говорится, что с просьбой увеличения доступного к займу лимита обращаются сами предприниматели: «Бизнес-сообществом... отмечается потенциальная возможность вложения более значительных сумм денежных средств в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей с целью эффективного становления и (или) динамичного развития».

Ожидается, что изменения положительно скажутся на формировании имущественной базы субъектов МСБ, в том числе на росте финансовой устойчивости организаций (индивидуальных предпринимателей), достаточности собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности и уменьшении краткосрочных обязательств перед иными сторонами договоров.

По данным ЦБ, по итогам второго квартала займы МСБ занимали примерно 11% всех выдач и 19% профильных активов МФО. Примерно треть таких займов выдавалась онлайн. По сравнению с предыдущим кварталом средние размеры займа индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не изменились и составили 0,8 млн и 1,3 млн руб. соответственно. Портфель микрозаймов по итогам второго квартала вырос до 400 млрд руб.

По данным СРО «МиР», на МСБ приходится каждый девятый выданный заем. В целом они составляют около 20% от объема профильных активов МФО. «Традиционно малый бизнес испытывает трудности с привлечением средств, которые необходимы для дальнейшего развития, для многих единственным выходом является обращение в МФО,— поясняют в СРО.— Увеличение суммы лимита вызвано современными реалиями: инфляция, рост закупочных цен на фоне ослабленного рубля — все это приводит к тому, что бизнесу требуется больше средств».

«Однако микрозаймы самозанятым с близким к 1 млн руб. чеком имеют крайне низкую долю в совокупном портфеле и выдачах всего рынка. Данная мера может повлиять только на объем финансирования государственными и муниципальными фондами поддержки предпринимательства»,— уточняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Но поскольку предполагается внесение поправок в федеральный закон, регулирующий деятельность всех без исключения МФО, вне зависимости от того, кем они учреждены и контролируются, распространяться его положения будут на всех без исключения, подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«Доступность любого займа определяется процентами и условиями его возврата, а установление лимитов — это практика, направленная в первую очередь на защиту кредитора и в случае с МФО — кредиторов кредитора (инвесторов),— поясняет господин Федюкин.— С учетом очередного падения курса рубля и годовых темпов инфляции в переоценке нуждается значительная часть цифр, закрепленных в том числе на законодательном уровне. Актуализация с оглядкой на действительность и, возможно, перспективу применительно к работе МФО выглядит вполне логично. Если есть спрос на микрокредиты со стороны МСБ, почему его не удовлетворить, тем более что размер долга не является единственным критерием при принятии решения, кредитную историю никто не отменял».

Директор юридического департамента финансового маркетплейса «Сравни.ру» Юлия Суворова также считает инициативу актуальной: «В связи с ужесточением банковских нормативов по кредитованию спрос на займы МФО растет». Однако, уточняет эксперт, при увеличении предельной задолженности у МФО вырастет кредитный риск на одного заемщика. На текущий момент, по оценкам ЦБ, доля просроченной задолженности сроком более 90 дней в портфелях МФО находится на уровне 34%.

Полина Трифонова