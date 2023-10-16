Бобы свернули с трассы

Впервые в истории современного олимпийского движения зимние Игры примут сразу две страны. На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) хозяева Игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заявили об отказе от строительства санно-бобслейной трассы. В Италии подходящих треков нет, так что было решено перенести соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на территорию другого государства. Готовность принять их уже выразил австрийский Зальцбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dita Alangkara / AP Фото: Dita Alangkara / AP

На сессии МОК, завершившейся в индийском Мумбае, было принято любопытное решение. Президент оргкомитета Олимпиады-2026, которую примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, Джованни Маладжо сообщил делегатам сессии о том, что Италия не сможет построить санно-бобслейную трассу. На ней, отметим, разыгрываются медали сразу в трех дисциплинах: бобслее, санном спорте и скелетоне.

«Несколько дней назад правительство Италии информировало нас о том, чтобы мы рассмотрели наилучшие варианты, исключающие строительство новой санно-бобслейной трассы в Кортина-д’Ампеццо»,— заявил он. Господин Маладжо добавил, что власти Италии рекомендовали оргкомитету искать возможность проведения соответствующих соревнований на территории других государств. «Мы уже работаем над вариантами, которые можно будет представить на утверждение Совета МОК»,— отметил Джованни Маладжо.

Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо на самом деле есть. Именно она фигурировала в заявке итальянских городов в ходе их борьбы за право проведения Игр. Речь идет о треке, носящем имя бобслеиста Эудженио Монти (обладатель двух золотых медалей Гренобля-1968 и девятикратный чемпион мира). Он был открыт в 1923 году, пережил с тех пор четыре реновации, а в 2008 году был закрыт ввиду ветхости и несоответствия современным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Однако оргкомитет-2026 рассчитывал, что в результате проведения еще одной реновации треку удастся дать новую жизнь. Ее стоимость не выглядела запредельной — оргкомитет еще в 2021 году уведомил МОК о том, что перестройка трека обойдется в €50 млн. В МОК такие расходы оргкомитета посчитали допустимыми.

Впоследствии, однако, выяснилось, что заявленных €50 млн на реконструкцию не хватит, трассу проще снести и построить вместо нее новую.

А это сильно увеличило бы расходы. Средняя стоимость строительства санно-бобслейной трассы в последние годы колеблется в районе €100–120 млн. Плюс еще около €1 млн в год уходит на поддержание ее в рабочем состоянии, притом что ее эксплуатация не приносит ощутимых доходов. Таким образом, трасса становилась одним из самых дорогих объектов Игр. Ведь, например, на реновацию конькобежной арены итальянские власти выделяли только €50 млн, на трамплин для соревнований по прыжкам на лыжах — около €25 млн. При этом власти Италии настаивали на том, чтобы общие расходы на подготовку к Играм не превысили €2 млрд (первоначальная заявка предусматривала расходы в €1,5 млрд).

Недочет итальянского оргкомитета в подготовке к проведению Игр в МОК попытались трансформировать в достижение. Глава координационного комитета Игр-2026 Кристин Клостер Осен заявила, что перенос санно-бобслейного турнира в другую страну будет соответствовать принципам МОК, заявленным в программе «Повестка-2020». Один из ее пунктов гласит, что не нужно строить капитальные спортивные сооружения, если не очевидно их постолимпийское использование. На этом основании, отметила госпожа Клостер Осен, МОК приветствует решение оргкомитета-2026 о переносе санно-бобслейного турнира в другое место.

По всей видимости, соревнования примет Зальцбург. Власти австрийского города уже уведомили МОК о готовности присоединиться к олимпийскому проекту.

Таким образом, впервые в истории зимние Олимпийские игры пройдут сразу в двух странах. А ведь коллективное проведение Олимпиад — явление крайне редкое. Ранее такое случалось дважды. И оба раза на летних Олимпиадах. В 1920 году часть соревнований по парусному спорту была перенесена из бельгийского Остенде (столицей Игр был Антверпен) в голландский Амстердам. В 1956 году, когда Олимпиаду принимал Мельбурн, соревнования по конному спорту пришлось провести в Стокгольме, поскольку в Австралии действовали строгие санитарные нормы на ввоз животных.

Александр Петров