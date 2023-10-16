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Бобы свернули с трассы

В оргкомитете Олимпиады заявили об отказе от строительства санно-бобслейного трека в Италии

Впервые в истории современного олимпийского движения зимние Игры примут сразу две страны. На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) хозяева Игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заявили об отказе от строительства санно-бобслейной трассы. В Италии подходящих треков нет, так что было решено перенести соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на территорию другого государства. Готовность принять их уже выразил австрийский Зальцбург.

Фото: Dita Alangkara / AP

Фото: Dita Alangkara / AP

На сессии МОК, завершившейся в индийском Мумбае, было принято любопытное решение. Президент оргкомитета Олимпиады-2026, которую примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, Джованни Маладжо сообщил делегатам сессии о том, что Италия не сможет построить санно-бобслейную трассу. На ней, отметим, разыгрываются медали сразу в трех дисциплинах: бобслее, санном спорте и скелетоне.

«Несколько дней назад правительство Италии информировало нас о том, чтобы мы рассмотрели наилучшие варианты, исключающие строительство новой санно-бобслейной трассы в Кортина-д’Ампеццо»,— заявил он. Господин Маладжо добавил, что власти Италии рекомендовали оргкомитету искать возможность проведения соответствующих соревнований на территории других государств. «Мы уже работаем над вариантами, которые можно будет представить на утверждение Совета МОК»,— отметил Джованни Маладжо.

Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо на самом деле есть. Именно она фигурировала в заявке итальянских городов в ходе их борьбы за право проведения Игр. Речь идет о треке, носящем имя бобслеиста Эудженио Монти (обладатель двух золотых медалей Гренобля-1968 и девятикратный чемпион мира). Он был открыт в 1923 году, пережил с тех пор четыре реновации, а в 2008 году был закрыт ввиду ветхости и несоответствия современным требованиям.

Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо

Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Санно-бобслейная трасса в Кортина д’Ампеццо

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Однако оргкомитет-2026 рассчитывал, что в результате проведения еще одной реновации треку удастся дать новую жизнь. Ее стоимость не выглядела запредельной — оргкомитет еще в 2021 году уведомил МОК о том, что перестройка трека обойдется в €50 млн. В МОК такие расходы оргкомитета посчитали допустимыми.

Впоследствии, однако, выяснилось, что заявленных €50 млн на реконструкцию не хватит, трассу проще снести и построить вместо нее новую.

А это сильно увеличило бы расходы. Средняя стоимость строительства санно-бобслейной трассы в последние годы колеблется в районе €100–120 млн. Плюс еще около €1 млн в год уходит на поддержание ее в рабочем состоянии, притом что ее эксплуатация не приносит ощутимых доходов. Таким образом, трасса становилась одним из самых дорогих объектов Игр. Ведь, например, на реновацию конькобежной арены итальянские власти выделяли только €50 млн, на трамплин для соревнований по прыжкам на лыжах — около €25 млн. При этом власти Италии настаивали на том, чтобы общие расходы на подготовку к Играм не превысили €2 млрд (первоначальная заявка предусматривала расходы в €1,5 млрд).

Почему МОК призвал хозяев Олимпиад перестать строить стадионы

Недочет итальянского оргкомитета в подготовке к проведению Игр в МОК попытались трансформировать в достижение. Глава координационного комитета Игр-2026 Кристин Клостер Осен заявила, что перенос санно-бобслейного турнира в другую страну будет соответствовать принципам МОК, заявленным в программе «Повестка-2020». Один из ее пунктов гласит, что не нужно строить капитальные спортивные сооружения, если не очевидно их постолимпийское использование. На этом основании, отметила госпожа Клостер Осен, МОК приветствует решение оргкомитета-2026 о переносе санно-бобслейного турнира в другое место.

По всей видимости, соревнования примет Зальцбург. Власти австрийского города уже уведомили МОК о готовности присоединиться к олимпийскому проекту.

Таким образом, впервые в истории зимние Олимпийские игры пройдут сразу в двух странах. А ведь коллективное проведение Олимпиад — явление крайне редкое. Ранее такое случалось дважды. И оба раза на летних Олимпиадах. В 1920 году часть соревнований по парусному спорту была перенесена из бельгийского Остенде (столицей Игр был Антверпен) в голландский Амстердам. В 1956 году, когда Олимпиаду принимал Мельбурн, соревнования по конному спорту пришлось провести в Стокгольме, поскольку в Австралии действовали строгие санитарные нормы на ввоз животных.

Александр Петров

Фотогалерея

Какими достижениями запомнилась прошлая зимняя Олимпиада в Пекине

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Пекин стал первым городом, принявшим как летние, так и зимние Игры. Прошлая Олимпиада состоялась там 14 лет назад, в 2008 году

Пекин стал первым городом, принявшим как летние, так и зимние Игры. Прошлая Олимпиада состоялась там 14 лет назад, в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в олимпийской деревне, часть персонала заменили техникой, в том числе официантов, поваров, барменов и дезинфекторов. Впервые олимпийский огонь передали от робота к роботу под водой

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в олимпийской деревне, часть персонала заменили техникой, в том числе официантов, поваров, барменов и дезинфекторов. Впервые олимпийский огонь передали от робота к роботу под водой

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Еще в 2014 году в Международном олимпийском комитете заявляли о планах уменьшить гендерный разрыв и увеличить число женщин-атлетов до 50% от общего количества спортсменов. На Олимпиаде-2022 соотношение мужчин и женщин впервые было максимально сбалансированно: 1290 женщин (45%) и 1581 мужчин (55%). Среди спортсменов из России — 104 женщины и 109 мужчин. Кроме того, в скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде соотношение мужчин и женщин-участников впервые было равным

Еще в 2014 году в Международном олимпийском комитете заявляли о планах уменьшить гендерный разрыв и увеличить число женщин-атлетов до 50% от общего количества спортсменов. На Олимпиаде-2022 соотношение мужчин и женщин впервые было максимально сбалансированно: 1290 женщин (45%) и 1581 мужчин (55%). Среди спортсменов из России — 104 женщины и 109 мужчин. Кроме того, в скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде соотношение мужчин и женщин-участников впервые было равным

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В программу зимних Игр в Пекине включили семь новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе

В программу зимних Игр в Пекине включили семь новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Самым возрастным атлетом этих Игр стала конькобежка из Германии 49-летняя Клауди Пехштайн. Немецкая спортсменка — единственная женщина в мире, принявшая участие в восьми Олимпиадах. Через день после окончания соревнований, 22 февраля, она отметит юбилей

Самым возрастным атлетом этих Игр стала конькобежка из Германии 49-летняя Клауди Пехштайн. Немецкая спортсменка — единственная женщина в мире, принявшая участие в восьми Олимпиадах. Через день после окончания соревнований, 22 февраля, она отметит юбилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Шведский спортсмен Нильс Ван дер Пул побил свой же мировой рекорд, установленный на чемпионате мира по конькобежному спорту в 2021 году. На Олимпийских играх в Пекине он опередил голландца Патрика Руста на дистанции 10 000 м почти на 14 секунд, показав время 12 минут 30,74 секунды

Шведский спортсмен Нильс Ван дер Пул побил свой же мировой рекорд, установленный на чемпионате мира по конькобежному спорту в 2021 году. На Олимпийских играх в Пекине он опередил голландца Патрика Руста на дистанции 10 000 м почти на 14 секунд, показав время 12 минут 30,74 секунды

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 500 м. Он финишировал за 34,32 секунды и стал первым олимпийским чемпионом из Китая в этом виде спорта среди мужчин

Китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 500 м. Он финишировал за 34,32 секунды и стал первым олимпийским чемпионом из Китая в этом виде спорта среди мужчин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Голландец Кьелд Нейс стал еще одним конькобежцем, обновившим олимпийский рекорд. Он обошел своего товарища по сборной Томаса Крола на три десятых секунды в забеге на 1500 м, его результат — 1 минута 43,21 секунды. «Я не могу в это поверить. Я мечтал об этом, но не был так уверен, как четыре года назад»,— поделился спортсмен с журналистами

Голландец Кьелд Нейс стал еще одним конькобежцем, обновившим олимпийский рекорд. Он обошел своего товарища по сборной Томаса Крола на три десятых секунды в забеге на 1500 м, его результат — 1 минута 43,21 секунды. «Я не могу в это поверить. Я мечтал об этом, но не был так уверен, как четыре года назад»,— поделился спортсмен с журналистами

Фото: Peter Dejong / AP

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе: в свое выступление он включил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили прокат спортсмена в 113,97 балла. Прошлый рекорд, установленный в 2020 году, — 111,82 балла — принадлежит японцу Юдзуру Ханю

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе: в свое выступление он включил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили прокат спортсмена в 113,97 балла. Прошлый рекорд, установленный в 2020 году, — 111,82 балла — принадлежит японцу Юдзуру Ханю

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сюзанн Схюлтинг из Нидерландов стала первой женщиной, завоевавшей четыре медали в шорт-треке на одной Олимпиаде,— два золота, серебро и бронзу. В забеге на 1000 м она обновила мировой рекорд и преодолела дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Ей удалось улучшить показатель, установленный южнокорейской спортсменской Шим Сук Хи в 2012 году, на 0,147 секунды

Сюзанн Схюлтинг из Нидерландов стала первой женщиной, завоевавшей четыре медали в шорт-треке на одной Олимпиаде,— два золота, серебро и бронзу. В забеге на 1000 м она обновила мировой рекорд и преодолела дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Ей удалось улучшить показатель, установленный южнокорейской спортсменской Шим Сук Хи в 2012 году, на 0,147 секунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировые рекорды в короткой программе и по общей сумме баллов у пар. В коротком прокате они набрали 84,41 и опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,16 балла. По сумме своих выступлений спортсмены получили 239,88 балла, что на 0,06 балла больше, чем у предыдущих рекордсменов

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировые рекорды в короткой программе и по общей сумме баллов у пар. В коротком прокате они набрали 84,41 и опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,16 балла. По сумме своих выступлений спортсмены получили 239,88 балла, что на 0,06 балла больше, чем у предыдущих рекордсменов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли в Пекине олимпийское золото в танцах на льду, обновив мировой рекорд, ранее им же и принадлежавший, и получили 90,83 балла

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли в Пекине олимпийское золото в танцах на льду, обновив мировой рекорд, ранее им же и принадлежавший, и получили 90,83 балла

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российская фигуристка Александра Трусова первой в мире сделала пять четверных прыжков: она исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, четверной лутц с тройным тулупом, четверной лутц. До этого ни одна женщина не прыгала столько квадов за одно выступление

Российская фигуристка Александра Трусова первой в мире сделала пять четверных прыжков: она исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, четверной лутц с тройным тулупом, четверной лутц. До этого ни одна женщина не прыгала столько квадов за одно выступление

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бельгия завоевала первое с 1948 года золото на зимних Играх. Всего это вторая награда высшей пробы в истории сборной. В Пекине долгожданную победу команде принес конькобежец Барт Свингс в масс-старте

Бельгия завоевала первое с 1948 года золото на зимних Играх. Всего это вторая награда высшей пробы в истории сборной. В Пекине долгожданную победу команде принес конькобежец Барт Свингс в масс-старте

Фото: Reuters / Susana Vera

Финал по хоккею стал историческим как для финской, так и для российской команды. Впервые российские игроки дважды подряд вышли в финал Олимпиады. В решающем матче Россия уступила сопернику со счетом 1:2, взяв серебро, а сборная Финляндии по хоккею впервые в истории стала олимпийским чемпионом

Финал по хоккею стал историческим как для финской, так и для российской команды. Впервые российские игроки дважды подряд вышли в финал Олимпиады. В решающем матче Россия уступила сопернику со счетом 1:2, взяв серебро, а сборная Финляндии по хоккею впервые в истории стала олимпийским чемпионом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сборная России побила национальный рекорд по общему числу завоеванных наград на зимней Олимпиаде: российские спортсмены выиграли 32 медали. Среди них — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Предыдущий рекорд — 30 медалей, был зафиксирован на Играх-2014 в Сочи

Сборная России побила национальный рекорд по общему числу завоеванных наград на зимней Олимпиаде: российские спортсмены выиграли 32 медали. Среди них — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Предыдущий рекорд — 30 медалей, был зафиксирован на Играх-2014 в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сборная Норвегия стала рекордсменом по количеству завоеванного золота на одних зимних Олимпийских играх. В ее копилке 16 наград высшей пробы. Всего на счету норвежцев 37 медалей, в том числе 8 серебряных и 13 бронзовых

Сборная Норвегия стала рекордсменом по количеству завоеванного золота на одних зимних Олимпийских играх. В ее копилке 16 наград высшей пробы. Всего на счету норвежцев 37 медалей, в том числе 8 серебряных и 13 бронзовых

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Пекин стал первым городом, принявшим как летние, так и зимние Игры. Прошлая Олимпиада состоялась там 14 лет назад, в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в олимпийской деревне, часть персонала заменили техникой, в том числе официантов, поваров, барменов и дезинфекторов. Впервые олимпийский огонь передали от робота к роботу под водой

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Еще в 2014 году в Международном олимпийском комитете заявляли о планах уменьшить гендерный разрыв и увеличить число женщин-атлетов до 50% от общего количества спортсменов. На Олимпиаде-2022 соотношение мужчин и женщин впервые было максимально сбалансированно: 1290 женщин (45%) и 1581 мужчин (55%). Среди спортсменов из России — 104 женщины и 109 мужчин. Кроме того, в скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде соотношение мужчин и женщин-участников впервые было равным

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В программу зимних Игр в Пекине включили семь новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Самым возрастным атлетом этих Игр стала конькобежка из Германии 49-летняя Клауди Пехштайн. Немецкая спортсменка — единственная женщина в мире, принявшая участие в восьми Олимпиадах. Через день после окончания соревнований, 22 февраля, она отметит юбилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Шведский спортсмен Нильс Ван дер Пул побил свой же мировой рекорд, установленный на чемпионате мира по конькобежному спорту в 2021 году. На Олимпийских играх в Пекине он опередил голландца Патрика Руста на дистанции 10 000 м почти на 14 секунд, показав время 12 минут 30,74 секунды

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 500 м. Он финишировал за 34,32 секунды и стал первым олимпийским чемпионом из Китая в этом виде спорта среди мужчин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Голландец Кьелд Нейс стал еще одним конькобежцем, обновившим олимпийский рекорд. Он обошел своего товарища по сборной Томаса Крола на три десятых секунды в забеге на 1500 м, его результат — 1 минута 43,21 секунды. «Я не могу в это поверить. Я мечтал об этом, но не был так уверен, как четыре года назад»,— поделился спортсмен с журналистами

Фото: Peter Dejong / AP

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе: в свое выступление он включил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили прокат спортсмена в 113,97 балла. Прошлый рекорд, установленный в 2020 году, — 111,82 балла — принадлежит японцу Юдзуру Ханю

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сюзанн Схюлтинг из Нидерландов стала первой женщиной, завоевавшей четыре медали в шорт-треке на одной Олимпиаде,— два золота, серебро и бронзу. В забеге на 1000 м она обновила мировой рекорд и преодолела дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Ей удалось улучшить показатель, установленный южнокорейской спортсменской Шим Сук Хи в 2012 году, на 0,147 секунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировые рекорды в короткой программе и по общей сумме баллов у пар. В коротком прокате они набрали 84,41 и опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,16 балла. По сумме своих выступлений спортсмены получили 239,88 балла, что на 0,06 балла больше, чем у предыдущих рекордсменов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли в Пекине олимпийское золото в танцах на льду, обновив мировой рекорд, ранее им же и принадлежавший, и получили 90,83 балла

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российская фигуристка Александра Трусова первой в мире сделала пять четверных прыжков: она исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, четверной лутц с тройным тулупом, четверной лутц. До этого ни одна женщина не прыгала столько квадов за одно выступление

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бельгия завоевала первое с 1948 года золото на зимних Играх. Всего это вторая награда высшей пробы в истории сборной. В Пекине долгожданную победу команде принес конькобежец Барт Свингс в масс-старте

Фото: Reuters / Susana Vera

Финал по хоккею стал историческим как для финской, так и для российской команды. Впервые российские игроки дважды подряд вышли в финал Олимпиады. В решающем матче Россия уступила сопернику со счетом 1:2, взяв серебро, а сборная Финляндии по хоккею впервые в истории стала олимпийским чемпионом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сборная России побила национальный рекорд по общему числу завоеванных наград на зимней Олимпиаде: российские спортсмены выиграли 32 медали. Среди них — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Предыдущий рекорд — 30 медалей, был зафиксирован на Играх-2014 в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сборная Норвегия стала рекордсменом по количеству завоеванного золота на одних зимних Олимпийских играх. В ее копилке 16 наград высшей пробы. Всего на счету норвежцев 37 медалей, в том числе 8 серебряных и 13 бронзовых

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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