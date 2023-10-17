Конец мелованного периода

После перехода российских типографий на отечественную мелованную бумагу издатели книг и журналов начали сокращать и частично отменять заказы, говорят участники рынка. В типографиях тенденцию связывают с тем, что клиенты недовольны качеством отечественной бумаги. Ее производители, впрочем, отрицают проблемы с качеством, отмечая лишь ограничения по производительности оборудования. Эксперты говорят, что отмена заказов приведет к сокращению ассортимента печатной продукции, но не к росту цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” собеседники в типографиях рассказали, что у них существенно снизилось количество заказов на мелованной бумаге от издателей книг и журналов. Они поясняют, что качество отечественной бумаги ухудшилось. Мелованная бумага используется для производства глянцевых журналов и дорогих книг, а также другой печатной продукции, для которой важна высокая яркость красок.

Сокращение заказов подтверждают в «Парето-Принт» (печатает книги и журналы), прямо связывая тенденцию с тем, что клиенты недовольны качеством отечественной мелованной бумаги для высокохудожественных изданий. «Как следствие, часть заказов отменена»,— утверждает гендиректор компании Павел Арсеньев. По его словам, аналога европейской мелованной бумаги в России, по сути, нет.

В мае на конференции «Состояние, тенденции и перспективы развития издательской полиграфии» бывший директор по производству компании Алексей Оборин говорил, что «Парето-Принт» не может купить бумагу плотностью 90 г/кв. м и 105 г/кв. м, которая раньше поставлялась из-за границы. По его словам, в этом году у компании начались трудности и с покупкой материалов плотностью 115 г/кв. м. В результате, по словам господина Оборина, «Парето-Принт» начала тестировать пробы целлюлозно-бумажного комбината «Кама» плотностью 115–130 г/кв. м.

После начала военных действий на Украине крупные поставщики мелованной бумаги приостановили работу в России (см. “Ъ” от 11 марта 2022 года). Среди них финско-шведская Stora Enso, финская UPM, южноафриканская Sappi, а также польско-шведский Arctic Paper. Участники рынка, по их словам, в основном сотрудничали с европейскими производителями мелованной бумаги, поскольку это было быстрее и дешевле.

После кризиса российские типографии были вынуждены переориентироваться на азиатских и отечественных производителей, отмечает собеседник “Ъ” на книжном рынке. Крупнейшие российские издательства (в их числе «Эксмо-АСТ», «Альпина») за полтора года после введенного Евросоюзом запрета на поставку в Россию мелованной бумаги почти полностью перешли на российские аналоги, сообщал в августе РБК. В первую очередь это «Омела» («Илим») и «Урал Брайт» («Кама»).

«Но качество их продуктов далеко от финских, плюс один из комбинатов, раньше выпускавшей мелованную бумагу плотностью 54 и 60 г/кв. м, сейчас не продает ничего меньше 110 г/кв. м»,— говорит один из источников “Ъ” на полиграфическом рынке. По его словам, «качество бумаги — ниже среднего».

В «Урал Брайт» отрицают сокращение заказов, утверждая, что «количество запросов на мелованную бумагу растет, проблем с выпуском нет, только ограничение по производительности оборудования». «Связка краски—лаки—бумага (картон)—машина очень тесная, в связи с изменением поставщиков компонентов эту связку, устоявшуюся десятилетиями, нужно перенастроить»,— уточнили в компании. В «Омеле» не ответили “Ъ”.

«"Илим" просто не справляется ни с объемами, ни с номенклатурой,— считает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.— То, что издатели сократили заказы, понятно — они реально оценивают ситуацию». По его словам, техническая часть индустрии «до сих пор в шоке от последствий санкций». В результате, поясняет господин Харитонов, индустрии «приходится искать себе какое-то другое место, краски пожиже, клей похуже, бумагу попроще».

Сокращение заказов может сказаться не столько на цене, сколько на ассортименте, полагает эксперт. В Минцифры ожидают (см. “Ъ” от 12 июля), что книжный рынок России по итогам 2023 года сократится в экземплярах более чем на 9%.

Юлия Юрасова, Ольга Мордюшенко