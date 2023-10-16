Президент Путин открыл участки федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика

Владимир Путин открыл новые развязки на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, президент России подчеркнул, что новые участки позволят разгрузить город, ускорить движение на туристических маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Комплекс транспортных развязок в Геленджике протяженностью 9 км был запущен в тестовом режиме в мае. За это время уже заметен эффект от строительства дороги. Раньше каждое лето машины стояли в многокилометровых пробках, чтобы просто въехать в Геленджик. В этом году таких проблем не было. Кроме того, за счет новых развязок появились безопасные съезды к селам Дивноморское и Кабардинка, хутору Джанхот. Путь к ним стал быстрее и комфортнее.

Трассу М-4 «Дон» в районе курорта довели до параметров первой технической категории, количество полос увеличили с двух до четырех-восьми. От Дивноморска до Кабардинки теперь есть шесть транспортных развязок, в составе которых шесть путепроводов, столько же надземных и три подземных пешеходных перехода. За счет них время поездок и перевозки грузов значительно сократилось. Также удалось вывести транзитный транспорт из города, следующий в Новороссийск.

«Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров»,— отметил Владимир Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что транспортная сеть Краснодарского края является одной из самых протяженных в России. Глава региона напомнил, что летом было запущено движение по Дальнему Западному обходу Краснодара, за счет которого направляющийся в Крым транспорт теперь не заезжает в краевую столицу.

Татьяна Ручкина

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