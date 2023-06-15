Президент РФ Владимир Путин открыл движение по Дальнему западному обходу Краснодара на федеральной трассе М-4 «Дон». Его длина составила 51 км, сообщает пресс-служба администрации президента.

Обход открыли на полгода раньше запланированного срока. Проект был реализован по поручению Владимира Путина в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту. Он подчеркнул, что обход Краснодара сократит время для туристов, которые едут на курорты Кубани и Крыма. Новая дорога, по словам президента, позволит ощутимо повысить транспортный, промышленный, аграрный и экономический потенциал региона, а также даст толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков.

Президент также открыл 65-километровый восточный обход Аксая — города-спутника Ростова-на-Дону. Его строительство завершили раньше на 1,5 года.

«Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и поселков»,— отметил Владимир Путин.

Новая дорога связывает федеральные трассы М-4 «Дон» и А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани). На ней построены три многоуровневые развязки. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч. В строительство обхода инвестировали 41,5 млрд руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил рабочих, инженеров и специалистов-дорожников, участвовавших в масштабной стройке. Он подчеркнул, что теперь путь на курорты Кубани и Крыма станет короче, быстрее и комфортнее.

Татьяна Ручкина

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