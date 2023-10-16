В Сочи собственников хотят лишить земли из-за близости к нацпарку

Владельцы земельных участков, расположенных вблизи Сочинского нацпарка, могут лишиться права собственности. Они просят проверить законность включения в исковые заявления заключения специалиста о пересечении земельных участков с землями федеральной собственности, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев.

К нему обратилась ассоциация по защите прав и интересов садоводов и землепользователей Сочи «Землепользователь». Члены организации сообщили, что с мая 2023 года было возбуждено 83 судебных дела о лишении права собственности на земельные участки вблизи Сочинского нацпарка. Владельцы участков заявили, что заключение специалиста формировалось камерально, без выхода на место.

«При погрешности измерений до 30 метров возможны неточности, требующие корректировок. Заключение могло быть ошибочно использовано при составлении исковых заявлений»,— отметил Дмитрий Гусев.

Он заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо с требованием проверить законность включения в исковые заявления заключения специалиста. По итогу встречи с собственниками он сообщил о необходимости проведения комплексного анализа возможных нарушений земельных правоотношений.

В конце августа Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным изъятие у сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи 3,9 тыс. гектаров земельных участков. Аннулирования прав землепользователей по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества (бывшие чайные совхозы) не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали видимость хозяйственной деятельности.

Татьяна Ручкина

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