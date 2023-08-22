Кассация признала законным изъятие у фермеров почти 4 тысячи га земли в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения Адлерского районного суда и апелляционной инстанции, согласно которым в собственность РФ возвращены 3,9 тыс. гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи. Об этом рассказала «Ъ-Кубань» адвокат фермеров Надежда Ступак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Суд оставил без изменения решение суда первой и апелляционной инстанции с учетом того, что сельхозпроизводители занимается сельхозпроизводством. Если на сегодняшний день фермеры должны собственными руками ликвидировать свои предприятия, последствия будут плачевными. Мы будем просить все соотвествующие органы рассмотреть вопрос о заключении прямых договоров аренды земельных участков с теми людьми, которые действительно производят сельхозпродукцию»,— прокомментировала Надежда Ступак.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по искам Генпрокуратуры РФ в 2022 году из пользования сельхозпредприятий в пользу РФ были возвращены более 4,5 тыс. га земельных участков (АО «Адлерский чай», АО «Шапсугский чай», «Мацестинский чай», АО «Солохаульский чай»). По решению суда, участки должны быть переданы в распоряжение межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее.

Аннулирования прав землепользователей по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества (бывшие чайные совхозы) не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали видимость хозяйственной деятельности.

Тат Гаспарян

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