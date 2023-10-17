Планы хартии — планы народа

Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК), которые состоятся в 2025 году, приобрели дополнительную интригу благодаря появлению инициативы продлить истекающий мандат действующего главы структуры Томаса Баха вопреки существующему регламенту. Для этого и членам МОК, и самому господину Баху, в последнее время, по сути, не имевшему оппонентов и пользовавшемуся почти стопроцентной поддержкой коллег, придется пойти на изменение ограничивающего максимальный срок пребывания на президентском посту 12 годами пункта Олимпийской хартии, введенного по инициативе предшественника немецкого функционера Жака Рогге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах никак не стал с ходу отвергать инициативу в третий раз избрать его президентом МОК

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Томас Бах никак не стал с ходу отвергать инициативу в третий раз избрать его президентом МОК

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самым громким событием сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи стала инициатива, представленная на ней президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки алжирцем Мустафой Берафом. Она имеет прямое отношение к выборам президента МОК, которые состоятся в 2025 году. До настоящего момента не было никаких сомнений в том, что на них у головной спортивной структуры появится новый глава. В соответствии с Олимпийской хартией, основным документом МОК, максимальный срок президентского мандата составляет 12 лет, а занимающий сейчас ключевой пост Томас Бах впервые избрался в 2013 году.

Мустафа Бераф, однако, предложил продлить полномочия господина Баха. Формально к его инициативе присоединились пока лишь два делегата сессии из Доминиканской Республики и Джибути — Луис Мехиа Овьедо и Аиша Гарад Али. Но Insidethegames не сомневается, что речь идет о старте кампании и появлении целого движения с целью оставить президентский пост за Томасом Бахом.

Эта новость добавляет интриги выборам 2025 года, которой и до нее в них было предостаточно. Редчайший случай, но, притом что до них осталось уже не так много времени, до сих пор непонятно, кто собирается претендовать на право возглавить МОК. Публично о планах баллотироваться высказывался лишь один известный функционер — президент World Athletics Себастьян Коу. Кроме британца различные источники называют еще несколько фамилий тех, у кого, возможно, есть президентские амбиции. Это, например, руководящий Международной федерацией гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, сын, возможно, наиболее популярного главы МОК всех времен, а также когда-то пользовавшийся колоссальным влиянием кувейтский шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах, который, впрочем, лишился всех спортивных должностей, включая должность президента Олимпийского совета Азии, из-за коррупционного скандала и сейчас воюет с МОК в судебных и арбитражных инстанциях. Расклад настолько туманный, что не назовешь никого, кто хотя бы отдаленно походил бы на будущего фаворита выборов.

При этом МОК на рубеже прошлого и текущего десятилетий превратился в структуру с исключительной централизацией, в которой лидер является непререкаемым авторитетом. Об этом свидетельствуют хотя бы итоги предыдущих президентских выборов. Из-за пандемии коронавируса они прошли в онлайн-формате, и Томас Бах на них получил 93 голоса из 94. В последнее время никаких признаков потери им авторитета внутри МОК не наблюдалось, даже несмотря на включение в его повестку такого сложного и деликатного вопроса, как санкции в отношении российских спортсменов, очевидно, не имеющего устраивающего всех решения.

Между тем все, что происходило в Мумбаи сразу после того, как Мустафа Бераф выступил со своей неожиданной инициативой, говорило в пользу версии о том, что у нее есть шансы воплотиться в реальность. Скажем, вице-президент МОК и руководитель его юридической комиссии Джон Коутс, реагируя на нее, просто спокойно объяснил техническую сторону процесса. Он проинформировал, что изменение Олимпийской хартии требует внесения соответствующего предложения в письменной форме не позднее чем за 30 дней до сессии МОК (ближайшая будет предварять парижскую Олимпиаду летом 2024 года) для его оценки исполкомом. А Моринари Ватанабэ, то есть потенциальный кандидат, посчитал нужным выразить «любовь» к господину Баху.

И сам Томас Бах, которому в декабре исполняется 70 лет, внешне вполне благосклонно отнесся к попытке еще раз переизбрать его. Во всяком случае, он никак не дал понять, что склонен отвергнуть инициативу, наоборот, поблагодарив участников сессии за «добрые слова поддержки», направленные, по его словам, не столько «лично на него, сколько на всех нас». Только на следующий день, отвечая на вопросы журналистов об инициативе, он отметил, что лимиты президентских сроков в любом случае «необходимы», опять же не уточнив, какие именно.

В истории МОК уже был прецедент внесения изменений в Олимпийскую хартию ради того, чтобы действующий президент сохранил статус. Корректировка случилась на будапештской сессии в 1995 году. В то время действие президентского мандата ограничивал установленный регламентом максимальный возраст его обладателя — 75 лет. По предложению президента Международной федерации футбола (FIFA) Жоао Авеланжа потолок был поднят до 80 лет. Это позволило продлить срок полномочий Хуана Антонио Самаранча, при котором переживший ряд кризисов МОК трансформировался в процветающую во всех смыслах, в том числе финансовом, организацию.

Господин Самаранч отправился на пенсию после истечения мандата на фоне первого грандиозного коррупционного кризиса, потрясшего его структуру: он был связан с борьбой за зимнюю Олимпиаду 2002 года, доставшуюся Солт-Лейк-Сити. А преемником испанца за полгода до нее был выбран бельгиец Жак Рогге, в чьем послужном списке заметное место занимает радикальная реформа, направленная как раз на противостояние коррупции, демократизацию и повышение транспарентности МОК. В числе важнейших ее пунктов значилось то самое лимитирование продолжительности пребывания на президентском посту 12 годами, обеспечивающее необходимую, по мнению господина Рогге, кадровую ротацию не верхушке иерархии. Томас Бах в Мумбаи мог бы и не напоминать о том, что принимал активное участие в разработке поправок к регламенту. Всем интересующимся олимпийским движением и так было прекрасно известно, что с нулевых он, будучи вице-президентом МОК, являлся фактически правой рукой Жака Рогге и без его благословения вряд ли бы смог даже мечтать о выдающемся карьерном скачке десятилетней давности.

Алексей Доспехов