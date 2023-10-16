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Коммерсантъ FM
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Япония предоставила РФ данные о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что передало российской стороне 15 октября «дополнительную информацию» о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1». Содержание материалов не уточняется.

Информация была передана по итогам онлайн-диалога, «проведенного 10 октября в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября». В тот день российское ведомство сообщало, что проведенные исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не выявили нарушений.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Против сброса воды выступил Китай, который запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробности — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Леонид Уварчев

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