Япония предоставила РФ данные о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что передало российской стороне 15 октября «дополнительную информацию» о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1». Содержание материалов не уточняется.

Информация была передана по итогам онлайн-диалога, «проведенного 10 октября в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября». В тот день российское ведомство сообщало, что проведенные исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не выявили нарушений.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Против сброса воды выступил Китай, который запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробности — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Леонид Уварчев