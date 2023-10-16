Подорожание авто по параллельному импорту отметили 88% жителей Петербурга

Цены на автомобили, которые завозят в Россию по параллельному импорту, выросли на 30-40% по мнению 33% жителей Петербурга. Об этом говорится в исследовании «Росгосстраха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще 18% жителей города думают, что цены выросли наполовину, а 9% находят, что рост составил 10-20%.

По мнению автомобилистов, владельцы машин, которые завезли через параллельный импорт, сталкиваются с рядом трудностей. Среди них — высокая цена (46%), отсутствие гарантий и поддержки от производителя (33%), долгие сроки поставки (12%), риск столкнуться с проблемами из-за нехватки запчастей (9%).

«Несмотря на то что покупка автомобиля по параллельному импорту имеет свои риски — такие, например, как отсутствие гарантии от производителя и нестабильные поставки запчастей и расходных материалов, россияне сохраняют интерес к маркам, официально ушедшим с нашего рынка. И рынок соответствующим образом адаптируется к этому — в частности, предлагая покупателям новых машин альтернативу гарантии производителя в виде страховых программ с включенным риском поломки или производственного дефекта»,— отметила Елена Федорова, начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах».

При этом жители Петербурга уверены, что несмотря на все сложности, спрос на авто по параллельному импорту растет. Так считают 65% жителей города. Респонденты отметили, что чаще всего поставки машин идут через Казахстан (72%), Японию (44%), Корею (42%), Китай (37%) и Армению (33%).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, какие новые и подержанные авто подорожали, а какие подешевели.

Анастасия Захарова

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