Андрей Клычков представил новый состав правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе очередного заседания объявил о завершении формирования нового состава правительства региона после своего переизбрания. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона объявил об увольнении Алексея Карлова с должности руководителя департамента образования, которую он занимал с 2021 года, Игоря Петчина — с поста руководителя департамента здравоохранения, который он занял как исполняющий обязанности в октябре 2022-го, и Александра Шалимова — с должности руководителя департамента сельского хозяйства, на которую он пришел в мае 2020-го. Все они были членами правительства Орловской области.

Департамент сельского хозяйства с 17 октября возглавит замруководителя этого департамента — начальник управления господдержки АПК и инфраструктуры села Евгения Суровцева. «После согласования с профильными министерствами» на должность руководителя департамента образования будет назначена директор Института развития образования Орловской области Ирина Патронова. О новом главе облздрава не сообщается.

Евгения Суровцева совмещает работу в департаменте с преподаванием в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина. Она является доцентом, кандидатом экономических наук. В 2002 году окончила местный аграрный университет (училась на кафедре «Финансы, инвестиции и кредит»), в 2003-м — Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС (специальность «Юриспруденция), в 2006-м — факультет экономики и менеджмента Приокского госуниверситета (сегодня присоединен к Орловскому государственному университету имени И.С. Тургенева), в 2011-м — прошла программу профессиональной переподготовки по направлению «Высшая школа агробизнеса» в Российском государственном аграрном университете — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Ирина Патронова родилась в поселке Лежнево Ивановской области. В разные годы работала завучем школы №86, заведующей кабинетом нормативно-правового сопровождения Орловского института усовершенствования учителей, который в 2015 году был переименован в Институт развития образования Орловской области. Также занимает должность сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта и члена общественного совета регионального управления МВД. Кандидат педагогических наук.

Кроме того, с завтрашнего дня Алексей Субботин будет переназначен на должность руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, а глава департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин избавится от приставки «и.о». После согласования с профильными министерствами также ожидается назначение гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Дениса Леонова на должность руководителя департамента промышленности и торговли.

Денис Леонов с 2011 по 2015 год работал заместителем гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» по финансам. Он возглавил АО в конце 2017 года, после увольнения Владимира Дорофеева с поста гендиректора из-за подозрений в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия. Впоследствии его осудили за мошенничество в особо крупном размере — бывший глава «Орелгортеплоэнерго» был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима.

В обновленном правительстве региона продолжат работу:

первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства региона Владимир Ивановский, занявший место ушедшего в Совфед Вадима Соколова;

заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов;

вице-губернатор — руководитель представительства Орловской области в кабмине Александр Бирюков;

заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин;

вице-губернатор по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков;

глава департамента финансов Елена Сапожникова;

руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов;

глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев;

глава департамента госимущества и земельных отношений Ольга Платонова;

руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.

Кроме того, господин Клычков анонсировал разделение должности первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона на две соответствующие части. Он поручил администрации губернатора и правительства подготовить законодательную инициативу о внесении этих изменений в устав Орловской области. Кто будет занимать обе должности и достанется ли одна из них господину Ивановскому, если преобразования будут утверждены, не уточняется.

Почему итоговая явка на губернаторских выборах в макрорегионе может стать проблемой при избрании президента в 2024 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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