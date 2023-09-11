Непостоянная планка

Действующие главы Воронежской и Орловской областей, судя по предварительным результатам, одержали убедительную победу на прошедших выборах. Традиционно наиболее высокую явку показывают муниципальные районы. Отмечая спокойный характер избирательных кампаний, эксперты напоминают: высокие результаты формируют соответствующую планку для будущих президентских выборов, что может стать проблемой для политменеджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результат губернатора Орловской области Андрея Клычкова на выборах эксперты назвали «даже слишком хорошим»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Результат губернатора Орловской области Андрея Клычкова на выборах эксперты назвали «даже слишком хорошим»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Избирательные комиссии Воронежской и Орловской областей подвели предварительные итоги выборов губернаторов регионов. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующие главы регионов Александр Гусев («Единая Россия») и Андрей Клычков (КПРФ) набрали абсолютное большинство голосов. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий господин Гусев получил 76,83% (713 150 голосов), а господин Клычков — 82,09% (276 842).

Вторым на выборах губернатора Воронежской области финишировал лидер обкома КПРФ Андрей Рогатнев, набравший 8,5% (78 914 голосов). Третьим стал координатор отделения ЛДПР Павел Большов. За него проголосовали 5,62% пришедших на участки (52 212). Представитель «Справедливой России — Патриотов — За правду» Ярослав Тарасов набрал 4,51% (41 886), а кандидат от «Родины» Игорь Борисов — 3,23% (30 016). В Орловской области два конкурента действующего губернатора депутат Владислав Числов (ЛДПР) и президент торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева («Новые люди») набрали по 8,37 и 7,17% соответственно (28 230 и 24 194 голосов избирателей).

Победители поблагодарили участников голосования и оппонентов. «Предвыборная кампания была сдержанной, поэтому люди оценивали прежде всего результаты работы прошедших лет»,— считает Александр Гусев. Андрей Клычков отмечает, что регион прошел непростой путь и благодаря выбору жителей выйдет на новый уровень.

Общая явка в Воронежской области, где впервые использовалась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 51,08%, в выборах приняли участие 928 805 человек. Процедурой ДЭГ воспользовались 62 975 избирателей. В Орловской области показатель перед закрытием избирательных участков в последний день был выше — 52,88%.

По традиции наиболее высокая явка была в районах. В Воронежской области, к примеру, в Бутурлиновском районе за два часа до закрытия участков проголосовало 90,79%, а в Воробьевском и Новохоперском — более 89%. При этом в областном центре на участки пришли лишь 20,37%. В Орловской области высокие результаты показали избиратели Колпнянского и Знаменского районов, где явка превысила 90%. В четырех районах облцентра явка составляла от 32 до 42%. Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в партии власти сравнительно скромный результат Воронежской области по явке объяснил «тактическим запасом» перед выборами президента. «Ну, надо же думать на перспективу, а то не будет куда расти»,— пошутил он.

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов говорит, что при оценке явки в регионе было бы уместно принимать во внимание как минимум два фактора: во-первых, общефедеральный тренд, связанный со специальной военной операцией и консолидацией общества, во-вторых — проект персонального информирования избирателей. «В двух волнах у нас состоялись контакты более чем с 1 млн избирателей. С избирателями, которые проживают в сельской местности и муниципальных районах, контактов было больше, и они были лучше. В Воронеже, к сожалению, контактов было меньше»,— сказал господин Иванов.

Серьезных жалоб и нарушений в ходе трех дней голосования в двух областях не было зафиксировано. Председатель общественной палаты Воронежской области Наталия Хван считает, что в Воронежской области избирательная кампания была «очень интеллигентной и взаимоуважительной». «Читаешь сводки новостей из некоторых регионов и не понимаешь, как так можно. Я считаю, что Воронежская область проявила себя как воспитанный и интеллигентный округ, где кандидаты, наблюдатели и избиратели относились друг к другу взаимоуважительно»,— сказала госпожа Хван. На участках в Воронежской области работали 1713 наблюдателей, в Орловской — около 1400.

Политолог Владимир Слатинов объясняет ожидаемые результаты выборов в Воронежской и Орловской областях форматными референдумными кампаниями. «В Воронежской области удалось обеспечить более высокую явку, чем на прошлых губернаторских выборах в 2018 году (44,83%.— «Ъ»). Но для Александра Викторовича (Гусева.— «Ъ») помимо „электоральных султанатов“ в районах неприятной историей является низкая явка в Воронеже, где он оценивался не только как действующий губернатор, но и как бывший мэр. Понятно, что фигура президента на будущих выборах будет больше заводить и мобилизовывать избирателя, в том числе и городского. Поэтому, действительно, здесь будет куда расти»,— отмечает Владимир Слатинов.

По мнению эксперта, Александр Гусев получил более комфортный результат, чем его коллега в Орловской области. «Андрей Евгеньевич получил даже слишком хороший результат. Понятно почему: он вел активную публичную кампанию, участвовал в дебатах, провел яркую встречу с комиками, а его оппоненты не стали консолидировать протестные настроения. Однако его результат более чем в 82% формирует очень высокую планку для будущих президентских выборов (в 2018 году Владимир Путин набрал на президентских выборах почти 77%.— «Ъ»). Это может стать проблемой для политменеджеров, особенно с учетом возможного перехода в Совет Федерации куратора внутренней политики Орловской области Вадима Соколова (он в списке кандидатов на пост члена Совета Федерации, предложенном Андреем Клычковым.— «Ъ»)»,— предупреждает политолог.

Сергей Толмачев