Непостоянная планка

Действующие главы Воронежской и Орловской областей, судя по предварительным результатам, одержали убедительную победу на прошедших выборах. Традиционно наиболее высокую явку показывают муниципальные районы. Отмечая спокойный характер избирательных кампаний, эксперты напоминают: высокие результаты формируют соответствующую планку для будущих президентских выборов, что может стать проблемой для политменеджеров.
Результат губернатора Орловской области Андрея Клычкова на выборах эксперты назвали «даже слишком хорошим»
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Избирательные комиссии Воронежской и Орловской областей подвели предварительные итоги выборов губернаторов регионов. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующие главы регионов Александр Гусев («Единая Россия») и Андрей Клычков (КПРФ) набрали абсолютное большинство голосов. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий господин Гусев получил 76,83% (713 150 голосов), а господин Клычков — 82,09% (276 842).
Вторым на выборах губернатора Воронежской области финишировал лидер обкома КПРФ Андрей Рогатнев, набравший 8,5% (78 914 голосов). Третьим стал координатор отделения ЛДПР Павел Большов. За него проголосовали 5,62% пришедших на участки (52 212). Представитель «Справедливой России — Патриотов — За правду» Ярослав Тарасов набрал 4,51% (41 886), а кандидат от «Родины» Игорь Борисов — 3,23% (30 016). В Орловской области два конкурента действующего губернатора депутат Владислав Числов (ЛДПР) и президент торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева («Новые люди») набрали по 8,37 и 7,17% соответственно (28 230 и 24 194 голосов избирателей).
Победители поблагодарили участников голосования и оппонентов. «Предвыборная кампания была сдержанной, поэтому люди оценивали прежде всего результаты работы прошедших лет»,— считает Александр Гусев. Андрей Клычков отмечает, что регион прошел непростой путь и благодаря выбору жителей выйдет на новый уровень.
Общая явка в Воронежской области, где впервые использовалась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 51,08%, в выборах приняли участие 928 805 человек. Процедурой ДЭГ воспользовались 62 975 избирателей. В Орловской области показатель перед закрытием избирательных участков в последний день был выше — 52,88%.
По традиции наиболее высокая явка была в районах. В Воронежской области, к примеру, в Бутурлиновском районе за два часа до закрытия участков проголосовало 90,79%, а в Воробьевском и Новохоперском — более 89%. При этом в областном центре на участки пришли лишь 20,37%. В Орловской области высокие результаты показали избиратели Колпнянского и Знаменского районов, где явка превысила 90%. В четырех районах облцентра явка составляла от 32 до 42%. Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в партии власти сравнительно скромный результат Воронежской области по явке объяснил «тактическим запасом» перед выборами президента. «Ну, надо же думать на перспективу, а то не будет куда расти»,— пошутил он.
Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов говорит, что при оценке явки в регионе было бы уместно принимать во внимание как минимум два фактора: во-первых, общефедеральный тренд, связанный со специальной военной операцией и консолидацией общества, во-вторых — проект персонального информирования избирателей. «В двух волнах у нас состоялись контакты более чем с 1 млн избирателей. С избирателями, которые проживают в сельской местности и муниципальных районах, контактов было больше, и они были лучше. В Воронеже, к сожалению, контактов было меньше»,— сказал господин Иванов.
Серьезных жалоб и нарушений в ходе трех дней голосования в двух областях не было зафиксировано. Председатель общественной палаты Воронежской области Наталия Хван считает, что в Воронежской области избирательная кампания была «очень интеллигентной и взаимоуважительной». «Читаешь сводки новостей из некоторых регионов и не понимаешь, как так можно. Я считаю, что Воронежская область проявила себя как воспитанный и интеллигентный округ, где кандидаты, наблюдатели и избиратели относились друг к другу взаимоуважительно»,— сказала госпожа Хван. На участках в Воронежской области работали 1713 наблюдателей, в Орловской — около 1400.
Политолог Владимир Слатинов объясняет ожидаемые результаты выборов в Воронежской и Орловской областях форматными референдумными кампаниями. «В Воронежской области удалось обеспечить более высокую явку, чем на прошлых губернаторских выборах в 2018 году (44,83%.— «Ъ»). Но для Александра Викторовича (Гусева.— «Ъ») помимо „электоральных султанатов“ в районах неприятной историей является низкая явка в Воронеже, где он оценивался не только как действующий губернатор, но и как бывший мэр. Понятно, что фигура президента на будущих выборах будет больше заводить и мобилизовывать избирателя, в том числе и городского. Поэтому, действительно, здесь будет куда расти»,— отмечает Владимир Слатинов.
По мнению эксперта, Александр Гусев получил более комфортный результат, чем его коллега в Орловской области. «Андрей Евгеньевич получил даже слишком хороший результат. Понятно почему: он вел активную публичную кампанию, участвовал в дебатах, провел яркую встречу с комиками, а его оппоненты не стали консолидировать протестные настроения. Однако его результат более чем в 82% формирует очень высокую планку для будущих президентских выборов (в 2018 году Владимир Путин набрал на президентских выборах почти 77%.— «Ъ»). Это может стать проблемой для политменеджеров, особенно с учетом возможного перехода в Совет Федерации куратора внутренней политики Орловской области Вадима Соколова (он в списке кандидатов на пост члена Совета Федерации, предложенном Андреем Клычковым.— «Ъ»)»,— предупреждает политолог.