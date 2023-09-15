Первый орловский вице-губернатор Вадим Соколов стал сенатором от региона

Орловский губернатор Андрей Клычков принял отставку первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона Вадима Соколова в связи с наделением его полномочиями сенатора. Господин Соколов будет представлять в Совфеде правительство Орловской области.

Вадим Соколов родился в 1967 году в Орле. Окончил исторический факультет Орловского педагогического госуниверситета (учитель истории), юридический факультет и аспирантуру Орловского госуниверситета. В 1997–2006 годах работал в администрации Орла. В 2006-м был избран депутатом горсовета, возглавлял комитет по социальной политике. В 2007–2010 годах работал в администрации региона. С 2011 по 2014 год — председатель облизбиркома. В апреле 2014 года назначен исполняющим обязанности (затем вступил в должность) вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства. С 2018 года — первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства. Кандидат исторических наук.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что господин Соколов «был одним из самых профессиональных, опытных и изощренных чиновников в орловском правительстве»: «Для Андрея Клычкова это, конечно, большая потеря, учитывая то, что кадровый вопрос — крайне больная тема для губернатора Орловщины. Но и не отблагодарить Соколова, который эффективно держал блок политуправления регионом (аккуратно сохранял баланс между ЕР и КПРФ, противодействовал напористой “Справедливой команде”, провел успешные избирательные кампании, включая губернаторскую), было нельзя. Тем более что с прежним, довольно ярким сенатором Круглым отношения у губернатора явно не срослись. Найти замену Соколову по масштабу и уровню профессионализма практически невозможно. Посмотрим, какие кадровые решения на политблоке будут приняты с учетом надвигающейся президентской кампании».

Олег Мухин