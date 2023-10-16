«Радар ммс» расширит производство беспилотных авиасистем в Петербурге

Петербургское предприятие АО «НПП "Радар ммс"» намерено расширить производство беспилотных авиационных систем вертолетного типа и поставить беспилотники органам власти и госкомпаниям в рамках выполнения гражданского государственного заказа. Об этом со ссылкой на исполнительного директора НПП Ивана Анцева 16 октября сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Господин Анцев уточнил, что компания планирует закрыть потребности федеральных министерств и госорганизаций в тяжелых и средних вертолетных БПЛА.

«На сегодняшний день сформирован государственный гражданский заказ и выведен в цифры. Они существенны с точки зрения производства БПЛА в интересах различных ФОИВов. На 2024-2026 гг. более 11 000 БПЛА необходимо произвести. Речь идет об уже разработанных БПЛА»,— подчеркнул топ-менеджер «Радар ммс». По его словам, рыночная стоимость одного тяжелого беспилотника может достигать 100 млн рублей.

В настоящий момент петербургское предприятие производит три вида промышленных легких и тяжелых беспилотников с максимальной взлетной массой 30, 45 и 440 кг. Их применяют для мониторинга, аэромагнитной съемки, магниторазведки, сопровождения поисково-спасательных работ, проведения ледовой разведки, распыления и доставки грузов. Объемы текущего производства в компании не раскрывают.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что научно-производственное объединение «АМБ» (НПО АМБ) в Петербурге выпустило тестовую партию двигателей внутреннего сгорания для дронов самолетного типа. Также стало известно, что депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении приняли законопроект о приоритетном направлении беспилотной авиации. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Городской парламент устроил разбор полетов».

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