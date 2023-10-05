Тестовую партию двигателей для дронов выпустили в Петербурге

Научно-производственное объединение «АМБ» (НПО АМБ) выпустило тестовую партию двигателей внутреннего сгорания для дронов самолетного типа. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на совладельца компании Романа Аниськова.

Первые 30 двигателей уже отправили на полигоны и российским производителям. Использовать оборудование можно на разных типах беспилотников. Его мощность составляет 3,5 лошадиных сил, уточняется в сообщении.

До конца текущего года планируется произвести 100 двигателей. В дальнейшем НПО «АМБ» собирается увеличить производство в зависимости от спроса до нескольких сотен в месяц. При таком раскладе вырастут и инвестиции, чтобы расширить производство. Потенциальный объем вложений — от 100 млн до 1 млрд рублей. Не исключено, что придется открыть собственное литейное производство, пояснил господин Аниськов.

В настоящий момент НПО «АМБ» тестирует и другие разработки в сфере беспилотников: акустическую систему для их обнаружения и низкоконтрастную камеру.

В Смольном отметили, что предприятие регулярно получает поддержку. В частности, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса помог компании привлечь кредиты на сумму более 318 млн рублей и поручительство на сумму почти 160 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты городского Заксобрания приняли в третьем окончательном чтении законопроект о приоритетном направлении беспилотников.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Городской парламент устроил разбор полетов».

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте