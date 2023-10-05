Городской парламент устроил разбор полетов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 4 октября в окончательном чтении приняли законопроект о приоритетном направлении беспилотной авиации. Инициатива выдвинута в соответствии с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы» депутатами Всеволодом Беликовым («Единая Россия») и Ириной Ивановой (КПРФ). Законопроект был внесен в план законопроектной работы городского парламента и губернатора. У города действительно есть большой потенциал развития беспилотной авиации, однако помешать этому могут ограничения на полеты гражданских дронов, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Поправки будут внесены в закон Петербурга «Об основах научно-технической политики»: в тексте будут указаны основные цели и принципы научно-технической политики. После подписания закона губернатором Александром Бегловым полномочия Смольного по стимулированию развития отрасли БПЛА расширят.

Согласно Стратегии развития беспилотной авиации на период до 2030 года, утвержденной правительством России, регионы будут поддерживать компании, которые занимаются разработкой, производством и развитием беспилотных авиационных систем (БАС). Поддержка коснется и предприятий, которые занимаются услугами, предоставляемыми с применением беспилотных средств, развитием электронных сервисов, систем обучения и подготовки кадров, безопасной инфраструктуры. Как именно будет осуществляться стимулирование компаний, пока неизвестно: на момент публикации в Смольном не предоставили данные «Ъ-СПб». На запрос о том, сколько средств и откуда будет выделено на эти цели, в комитете по промышленной политике и технологиям также не ответили.

Предложения предприятий, которые занимаются развитием беспилотных систем, будут обсуждаться в комиссиях ЗакСа. Среди таких компаний авторы законопроекта называли НПП «Радар ммс», Обуховский завод, ГК «Геоскан», Технопарк ИТМО. При рассмотрении инициативы на заседаниях ЗакСа депутаты высказывались о необходимости повышать конкурентоспособность российского рынка БПЛА. В частности, депутат Александр Рассудов (КПРФ) заявлял, что эффективнее было бы ввести пошлину или запретить ввоз в Россию иностранных беспилотников. По его словам, китайские системы в настоящий момент имеют больше преимуществ перед российскими.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в настоящий момент перед городом стоит задача локализировать производство и сделать так, чтобы отечественный продукт был конкурентоспособен — в первую очередь по цене. «Сейчас ни при каких условиях производство беспилотников из России не может быть более выгодным, чем производство беспилотников в Китае, где они создаются огромными сериями. Речь идет о том, чтобы локализовать достаточно значимый объем комплектующих, который позволил бы сделать производство устойчивым к санкционным историям»,— подчеркивает эксперт.

В Петербурге продолжает действовать запрет на запуск беспилотников, который был введен в середине мая 2023 года. Разрешение на полет могут получить только представители органов государственной власти и местного самоуправления. Это, как утверждает господин Бурмистров, может стать препятствием для развития отрасли БПЛА. «С одной стороны, ограничения необходимы для обеспечения безопасности в условиях военной операции, с другой — есть сложности, связанные с необходимостью проводить испытания, полеты»,— считает аналитик. При этом, по его словам, нужно учитывать, что производственные мощности производителей сейчас ориентированы на нужды российских вооруженных сил.

Петербург включен в тройку базовых регионов по проведению федерального эксперимента по развитию новой отрасли. Сейчас производством БПЛА занимается около 20 предприятий, еще 10 — работает над системами связи и отдельными компонентами беспилотников. По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, город производит 30% всех беспилотников в стране, как правило, гражданских. Среди основных производственных компаний — «Специальный технологический центр», НПП «Радар ммс», «Навигатор» и «Геостан».

Полина Пучкова