По Белгородской области за сутки ударили 115 боеприпасами и беспилотниками

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 14 октября. Под украинский огонь попали семь районов и городских округов:

в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшен с дрона один боеприпас. По одному дрону-камикадзе ударили по Солнцевке и Наумовке. В Солнцевке также сбросили с БПЛА два боеприпаса, в Наумовке — один. По погранпункту «Нехотеевка» попали четыре снаряда. Над селом Новая Деревня сбит беспилотник самолетного типа: фрагменты летательного аппарата повредили кровлю в одном домовладении в поселке Майском. В хуторе Угрим была повреждена (и уже восстановлена) линия электропередачи;

в Борисовском районе на окраине Лозовой Рудки сброшено с БПЛА два взрывных устройства;

в Валуйском округе село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе;

в Волоконовском районе из гранатомета (22 выстрела) и миномета (три мины) обстреляли окраину хутора Старого;

в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, один из который был посажен. Снаряд, который он нес, разорвался, дрон обезвредили;

в Краснояружском районе по окраине Вязового ударили три снаряда, Репяховки — четыре. В поселке Красная Яруга с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В поселке было нарушено электроснабжение, которое частично уже восстановлено;

в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено две артиллерийские мины и 30 гранат, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Из миномета (две мины) и гранатомета (десять выстрелов) обстреляли хутор Марьино. По селу Середа выпустили четыре артиллерийские мины, ударили одним осколочным боеприпасом с БПЛА и дроном-камикадзе. Шесть артиллерийских мин выпущено по пункту пропуска «Шебекино». В селе Муром разорвались три артиллерийских мины и сброшенный с БПЛА боеприпас.

Олег Мухин

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