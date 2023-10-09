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Коммерсантъ FM
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«Вымпелком» вернули на родину

Veon закрыл сделку по продаже компании менеджменту

Как и предполагал «Ъ», Veon объявил о сделке по продаже «Вымпелкома». Топ-менеджмент компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым получил в ней 100%. Одновременно «Вымпелком» меняет еврооблигации Veon, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, на собственные замещающие бумаги. В компании рассчитывают, что увеличение долговой нагрузки по отношению к EBITDA не превысит 2,9 и не скажется на капзатратах. Но аналитики полагают, что рост долга в любом случае ограничит вложения в расширение пропускной способности сети.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Холдинг Veon объявил о выходе из России с «закрытием сделки по продаже российских предприятий группе высокопоставленных членов управленческой команды ПАО “Вымпелком” во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым». Сделка, как и предполагал «Ъ» 6 октября, не предусматривает соглашений об обратном выкупе и «означает полный уход Veon с российского рынка».

В сообщении «Вымпелкома» уточняется, что в рамках сделки компания приобрела свыше 96% всех облигаций группы Veon в РФ (в том числе более 99,6% бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии). Дополнительное внешнее финансирование не привлекалось, уточняет источник, знакомый с деталями сделки.

Как поясняли источники «Ъ», «Вымпелком» в ходе сделки был оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб., equity value составила 130 млрд руб.

«Вымпелком» выкупает еврооблигации Veon на сопоставимую сумму и выпускает в пользу их держателей собственные замещающие бумаги с более длительным сроком погашения. «Выкуп осуществлен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях»,— добавили в «Вымпелкоме».

Финансовым консультантом Veon по сделке выступил инвестбанк Aspring Capital. Юридическим консультантом Veon была фирма АЛРУД, покупателей — LEVEL Legal Services. Финансовым консультантом и брокером в процессе выкупа еврооблигаций выступил «АЛОР брокер» (ООО «АЛОР+»).

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Источники «Ъ» утверждали, что соотношение долга к EBITDA по итогам сделки составит 3,5. Но в «Вымпелкоме» говорят, что по итогам третьего квартала оно не превысит 2,9, а после «полного закрытия сделки» — 2,6, что «отражает комфортный для компании уровень долговой нагрузки, позволяющий продолжать успешную реализацию программы капитальных инвестиций».

Повышение долговой нагрузки в любом случае ограничит пространство для маневра с точки зрения инвестиций в расширение пропускной способности сети, что может негативно сказаться на планах по восстановлению рыночной доли, считает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Константин Белов: «В то же время маловероятно, что компания начнет выплачивать дивиденды в краткосрочной перспективе, что частично нивелирует этот эффект». В целом уровень долговой нагрузки не выглядит критическим, и сложностей с обслуживанием возникать не должно, добавляет эксперт.

В «Вымпелкоме» уточнили, что вопрос выплаты дивидендов будет «рассматриваться новыми акционерами компании в будущем, в зависимости от достижения финансовых и операционных показателей».

Перспективы перепродажи «Вымпелкома» профильному инвестору пока выглядят для аналитиков сомнительными. «Проблема в том, что все крупнейшие игроки телеком-рынка такого масштаба уже владеют кем-то из “большой четверки”,— поясняет господин Белов.— Соответственно, сделка была бы стратегически оправданна только при очень низкой оценке, а также потребует согласования антимонопольных органов». Однако он допускает, что новые владельцы попробуют продать компанию или долю в ней стратегическому инвестору «из других отраслей». В «Вымпелкоме» заверили, что сейчас планов по продаже компании нет.

Юлия Тишина

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