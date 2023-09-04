Крупнейший литиевый производитель Albemarle близок к покупке австралийской Liontown за $4,3 млрд

Американская Albemarle Corp., мировой лидер по добыче лития, близка к покупке австралийской горнодобывающей компании Liontown Resources. Последняя сообщила в понедельник, что она намерена принять предложение Albemarle по выкупу всех акций Liontown по цене 3 австралийских доллара за каждую. Таким образом, общая сумма сделки составит 6,6 млрд австралийских долларов ($4,3 млрд).

Американская химическая компания уже несколько месяцев пытается приобрести Liontown. Первое предложение, сделанное Albemarle еще в марте нынешнего года, было отвергнуто советом директоров австралийской компании, который счел цену в 2,5 австралийских доллара за акцию неприемлемо низкой. Нынешнее предложение Albemarle является уже четвертым и последним, заявила американская компания.

После того как стало известно, что руководство Liontown намерено поддержать предложение Albemarle, акции австралийской горнодобывающей компании выросли на открытии торгов на 11,5%.

Liontown принадлежат два крупных месторождения лития на западе Австралии. Начало добычи на флагманском проекте компании в Кэтлин-Вэлли запланировано на середину 2024 года. Это одно из крупнейших и высокосортных месторождений лития в твердых породах в мире.

Кирилл Сарханянц