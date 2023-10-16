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Коммерсантъ FM
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Байден пообещал объединить Европу для подавления Путина

Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS, что хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу, чтобы подавить российского президента Владимира Путина. Господин Байден заявил, что для достижения этих целей планирует баллотироваться на второй срок.

Фото: Ken Cedeno, Reuters

Фото: Ken Cedeno, Reuters

«Представьте, если бы мы смогли добиться успеха на Ближнем Востоке и нормализовать отношения. ...Представьте, что произойдет, если мы объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал. У нас есть огромные возможности сделать этот мир лучше»,— сказал Джо Байден, отвечая на вопрос, планирует ли он снова баллотироваться в президенты.

60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В сентябре рейтинг Джо Байдена опустился до рекордно низких 39% (исследование института общественного мнения SSRS по заказу CNN). В партии господина Байдена 67% хотели бы, чтобы он вообще не баллотировался на второй срок. Опрос CNN показывает, что за экс-президента США Дональда Трампа готовы проголосовать 47% американцев, за Джо Байдена — 46%.

9 октября о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году в качестве независимого кандидата объявил Роберт Кеннеди-младший.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если не Байден, то кто».

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