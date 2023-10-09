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Коммерсантъ FM
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Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

Роберт Кеннеди-младший в ходе акции возле Национального конституционного центра в Филадельфии заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году в качестве независимого кандидата вместо того, чтобы выступать кандидатом от Демократической партии. Видео с заявлением политик опубликовал в соцсети X (ранее — Twitter).

Роберт Кеннеди-младший с женой Шерил на акции в Филадельфии

Роберт Кеннеди-младший с женой Шерил на акции в Филадельфии

Фото: Mark Makela, Reuters

Роберт Кеннеди-младший с женой Шерил на акции в Филадельфии

Фото: Mark Makela, Reuters

The New York Times отмечает, что предвыборный штаб изначально отказался подтверждать смену господином Кеннеди-младшим партии. Но затем на сайте предвыборной компании политика изменилась формулировка лозунга: вместо «Я демократ Кеннеди» появилась надпись «Я американец Кеннеди».

Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие от Демократической партии в начале апреля текущего года. Однако в последние месяцы он делал ряд громких заявлений с критикой фракции, в том числе обвинил американское правительство в эскалации конфликта на территории Украины. 60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно исследованию института общественного мнения SSRS,проведенного по заказу CNN, популярность президента США Джо Байдена продолжает падать: в сентябре его поддерживали 39% американцев, что является худшим результатом за более чем год президентства. В партии господина Байдена 67% хотели бы, чтобы он вообще не баллотировался на второй срок. По оценке The Hill, пока серьезной альтернативы 46-му президенту нет. При этом опрос CNN показывает, что за Дональда Трампа готовы проголосовать 47% американцев, за Джо Байдена — 46%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если не Байден, то кто».

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