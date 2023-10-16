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Коммерсантъ FM
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Запасы газа в Европе достигли исторического максимума

Запасы газа в Евросоюзе (ЕС) достигли 97,89%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Это стало максимумом за всю историю наблюдений.

Предыдущий максимум был зафиксирован 28 октября 2019 года — 97,84%. Сейчас в ПХГ Европы закачано 107,75 млрд куб. м газа, сообщает ТАСС со ссылкой на GIE.

На фоне войны с палестинским движением «Хамас», которая длится с 7 октября, Израиль решил временно прекратить добычу газа на одном из крупнейших своих месторождений Tamar,газ которого шел в том числе на экспорт в Египет. Остановка Tamar может означать сокращение загрузки египетских СПГ-заводов и тем самым снижение поставок СПГ в Европу зимой.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Израиль прикручивает газ».

Лаура Кеффер

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