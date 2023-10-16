«Кто-то должен будет оплатить эту стройку»
Михаил Гуревич — о будущем сектора Газа
Запад обеспокоен возможной операцией Израиля в секторе Газа. По данным The Financial Times, США и их союзники просят ЦАХАЛ повременить с наземным вторжением. Они опасаются расширения конфликта и развития гуманитарного кризиса. Более того, дипломаты, опрошенные изданием, утверждают, что «конечная цель игры» Иерусалима неясна, а полностью уничтожить «Хамас» не удастся. Bloomberg сообщает, что в Вашингтоне обеспокоены отсутствием у Израиля плана действий в отношении сектора Газа после войны. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич предположил, как могут развиваться события по окончании горячей фазы противостояния.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
У этого теракта или погрома еще нет названия. Израильтяне говорят просто «7 октября» — дата, после которой многое изменилось и изменится в будущем.
В том числе и жизнь на 360 квадратных километрах, зажатых между морем, Израилем и Египтом, где, по разным оценкам, проживают от полутора до 3 млн человек. Пока идет война, о перспективах обустройства Газы, безопасной как для израильтян, так и для собственных жителей, говорят мало.
В Израиле прекрасно понимают, что на Ближнем Востоке уважают силу. С сильными договариваются о мире и заключают сделки.
Еврейское государство неожиданно для себя осталось без ореола непобедимости и теперь готово сделать все, чтобы вернуть былой статус. Вот только статус-кво, работавший в отношениях с Газой почти два десятилетия, вернуть не получится.
Вместо этого рассматривается длинный перечень возможных сценариев. Например, Израиль входит, уничтожает «Хамас», а потом передает власть некой местной администрации. Но непонятно, как быстро это руководство превратится в новый «Хамас».
Возможно, Израиль после зачистки передаст управление Палестинской автономии. Это будет возвращение к состоянию до одностороннего размежевания в 2005-м. Однако в Палестине у руля находится 88-летний Махмуд Аббас, и отношение к коррумпированной власти у всех палестинцев более чем скептическое.
Израильские «ястребы» говорят, что следует вернуть эту часть территорий под полный военный контроль. Более того, некоторые уже заявляют, что хотят создать зоны безопасности на территории Газы и даже вернуть туда еврейских поселенцев. Это вполне реальный сценарий, но мировое сообщество явно не будет в восторге. А, значит, у Израиля испортятся отношения с ЕС, США и другими союзниками и партнерами.
И последняя опция — ввод неких международных сил, будь то «голубые каски», ООН или просто список стран, готовых взять на себя тяжелое бремя полицейского контроля над Газой. Такая перспектива выглядит наиболее привлекательной, но возникает вопрос о полномочиях этих миротворцев и согласии на них со стороны Израиля, Палестины и Египта.
Одновременно с любым из вышеперечисленных сценариев встанет тема экономического и социального восстановления сектора. В годы правления «Хамаса», практически все поступающие финансы направлялись на нужды так называемой обороны. Поэтому там остро не хватает школ, больниц и прочей инфраструктуры. Нет даже банального водопровода. Он был оплачен Евросоюзом, но боевики вытащили трубы из земли и сделали из них ракеты, о чем гордо сообщили в специальном рекламном ролике. По той же причине, кстати, нет и канализации.
Иными словами, кто-то должен будет оплатить эту стройку. В этот момент все кивают на Саудовскую Аравию. На днях Эр-Рияд заявил о приостановке переговоров по нормализации отношений с Израилем. Что ж, будет хороший повод возобновить.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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