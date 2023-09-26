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Россельхознадзор: нарушений в рыбопродукции после сброса воды с «Фукусимы» нет

Проведенные исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не выявили нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, с 18 по 22 сентября было проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции весом 31,7 тыс. т. Рыба была добыта в промысловых подзонах пяти регионов РФ. В 58 случаях указаны промысловые подзоны Приморья, в 38 случаях — Камчатки, в 29 случаях — Сахалина, в 21 случае — Хабаровского края и в одном случае — Мурманской области.

В частности, в Приморье исследовали 140 проб рыбной продукции — палтуса, горбуши, минтая, кеты, крабов. На Сахалине проверили 24 пробы рыбной продукции — сушеного трепанга, кеты, креветок, икры соленой и замороженной в ястыках.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Против сброса воды выступил Китай, который запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробности — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Лаура Кеффер

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