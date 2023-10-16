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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ в Шри-Ланке опровергло отмену консульского сбора для россиян

Посольство России в Шри-Ланке опровергло, что власти страны приняли решение об отмене консульского сбора для россиян, прибывавших как туристы. Стоимость получения визы по-прежнему составляет $60.

«В правительстве островного государства действительно изучаются меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. Однако до сих пор постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора не принято»,— говорится в пресс-релизе посольства (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно, что в правительство Шри-Ланки внесен законопроект, согласно которому для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии отменят визовый сбор. Как сообщил один из авторов документа, министр туризма страны Харин Фернандо, инициатива разработана совместно с Министерством общественной безопасности. Когда планируется внести изменения, неизвестно.

Как показал опрос аналитиков сервиса «ЮКасса», туроператора Anex и площадки «Суточно.ру», Шри-Ланка входит в список популярных направлений среди россиян для новогоднего отдыха. Средний чек поездок в страну составляет порядка 440 тыс. руб.

Лаура Кеффер

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