Власти Шри-Ланки планируют отменить визовый сбор для россиян

В правительство Шри-Ланки внесен законопроект, согласно которому для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии будет отменен визовый сбор. Об этом сообщил один из авторов документа, министр туризма страны Харин Фернандо.

По его словам, законопроект подготовлен совместно с Министерством общественной безопасности. Когда будут внесены изменения, не уточняется. «Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно»,— сказал господин Фернандо изданию Daily Mirror.

Он добавил, что цель инициативы — привлечение туристов из этих пяти стран. В ближайшие несколько лет правительство Шри-Ланки планирует достичь притока 5 млн туристов в год.

Согласно опросу аналитиков сервиса «ЮКасса», туроператора Anex и площадки «Суточно.ру», Шри-Ланка входит в список популярных направлений среди россиян для новогоднего отдыха. Средний чек поездок в страну составляет около 440 тыс. руб. По данным туроператоров, в ноябре цены на путевки в Шри-Ланку начнут расти.

Подробнее о планах россиян на новогодние праздники — в материале «Ъ FM» «Туристы сделали выбор».