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Коммерсантъ FM
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В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik

В Белгороде прошли похороны родственников сотрудника афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи: четырехлетней дочери, тестя и тещи. Они погибли при атаке беспилотником. Сам господин Акифи находится в коме, его жена не смогла прийти на похороны, так как из-за шокового состояния находится в больнице, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет»,— сказала госпожа Симоньян «России 1».

Господин Акифи приезжал в Белгород навестить семью и несколько дней побыть с близкими. В ночь на 12 октября, как сообщила главред «России сегодня», сбитый силами ПВО беспилотник упал на частный дом на окраине города. Под завалами оказались журналист, его жена, дочь, а также родители жены. Господина Акифи ввели в медикаментозную кому, он подключен к ИВЛ. У журналиста диагностировали тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза, ушиб мозга, ожоги 15% тела. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Беспилотник не пощадил семью».

Леонид Уварчев

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