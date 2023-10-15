YouGov: большинство немцев поддержали отказ от поставок дальнобойных ракет Киеву

55% граждан Германии поддержали решение канцлера Олафа Шольца не отправлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, следует из опроса социологического института YouGov. Только 26% посчитали решение канцлера неправильным.

Опрос проводился 6–10 октября по заказу агентства DPA. В нем приняли участие 2282 человека.

По данным социологов, 39% граждан ФРГ считают, что военная поддержка Украины со стороны Германии «заходит слишком далеко». По мнению 29% респондентов, Берлин поставляет столько оружия, сколько нужно. 18% немцев выступают за увеличение поставок.

Олаф Шольц в начале октября объяснял свой предварительный отказ в поставках Taurus желанием избежать эскалации конфликта. По данным Bild, правительство опасается, что Украина будет наносить удары ракетами по Крымскому мосту и вглубь территории РФ.

Леонид Уварчев