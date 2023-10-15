Власти ХМАО разъяснили слова губернатора о неготовности России к войне

В пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) объяснили комментарий губернатора Натальи Комаровой об экипировке бойцов специальной военной операции (СВО). Региональные власти уверяют, что слова госпожи Комаровой вырвали из контекста.

Разъяснения были даны после того, как директор тюменской региональной общественной организации «Центр общественного контроля “Оберег”» Юрий Рябцев подал заявление в полицию на госпожу Комарову, обвиняя ее в дискредитации российской армии. Правительство ХМАО считает данные обвинения необоснованными. Как сообщили в пресс-центре, слова госпожи Комаровой не противоречат заявлениям президента России Владимира Путина.

«Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно, не укладывался в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте»,— прокомментировали в пресс-службе ХМАО-Югры. В правительстве добавили, что на региональном уровне «делается все, что в наших силах» для поддержки бойцов СВО и каждый вопрос «отрабатывается индивидуально».

Накануне на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу супруги мобилизованного о плохом обеспечении бойцов госпожа Комарова заявила, что власти не были готовы к проведению СВО. «В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— сказала она.

Анастасия Таначева, Екатеринбург