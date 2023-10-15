На губернатора ХМАО написали заявление из-за комментариев об экипировке бойцов на СВО

На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталью Комарову написал заявление в полицию общественник из Тюмени Юрий Рябцев после ее комментария об оснащении бойцов на специальной военной операции. Выдержки из заявления приводит 86.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Накануне прошла встреча госпожи Комаровой с жителями Нижневартовска. На вопрос супруги мобилизованного о том, когда мобилизованных на СВО бойцов будут обеспечивать необходимым снаряжением, госпожа Комарова заявила, что власти не были готовы к проведению СВО. Слова губернатора направлены «на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации», а также содержат «публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил», считает общественник.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— сказала на встрече госпожа Комарова.

«У нас недавно было громкое событие — девочка выходила на улицу против воблы, а ее за войну оштрафовали. Почему дозволено одним, но не дозволено другим? Пусть Комарова тоже отвечает за это слово»,— сказал в разговоре с 86.ru господин Рябцев.

По данным «Картотека.ру», Юрий Рябцев является директором тюменской региональной общественной организации «Центр общественного контроля "Оберег"», существующей с 2010 года.

Анастасия Таначева, Екатеринбург