В Польше подводят итоги выборов: правящая партия лидирует, но теряет большинство

Польская правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов лидирует с 36,8% голосов, передает польское издание Wyborcza. Три оппозиционных объединения смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, претендовать на право сформировать правительство. Явка составила 72,9%.

Согласно данным экзит-полов:

Оппозиционная партия «Гражданская коалиция» набирает 31,6%;

«Третий путь» — 13%;

«Новые левые» — 8,6%;

«Конфедерация» — 6,2%.

«Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти»,— сказал лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск, комментируя результаты выборов. Ярослав Качиньский, в свою очередь, усомнился, позволят ли результаты правящей партии продлить ее срок у власти. «Мы этого пока не знаем»,— сказал он.

Один из лидеров «Конфедерации» Славомир Ментцен назвал результаты партии поражением: «Окончательные результаты могут немного измениться, но уже нечего скрывать, что мы потерпели поражение, так как сильно ничего не изменится».

На парламентских выборах избирались 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 сенаторов (верхняя палата). Ожидается, что избирательная комиссия Польши огласит окончательные результаты выборов 17 октября.

Параллельно с парламентскими выборами «Право и справедливость» организовала национальный референдум, касающийся пенсионной реформы, миграции и экономических вопросов. Явка по нему оказалась ниже необходимых 50%.

О позициях главных коалиций на прошедших выборах — в материале «Ъ».

Лусине Баласян