Не время для ротаций

На минувшей неделе исполнилось пять лет с момента крупной ротации в губернаторском корпусе, в рамках которой были назначены новые главы Санкт-Петербурга, Башкирии и ряда других регионов. И хотя большинство губернаторов, чьи полномочия истекают менее чем через год, пока не спешат рассказывать о притязаниях на новый срок, источники “Ъ” говорят, что как минимум до президентских выборов в марте 2024 года все руководители, скорее всего, останутся при своих должностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

11 октября губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Башкирии Радий Хабиров отметили пятилетие пребывания на своих постах. Оба были назначены временно исполняющими обязанности в этот день в 2018 году: господин Старовойт сменил многолетнего губернатора области Александра Михайлова, а господин Хабиров — последнего президента республики Рустэма Хамитова (должность упразднена в 2015-м). Спустя год оба успешно избрались на прямых выборах, их полномочия истекают следующей осенью.

Курский губернатор подготовил в честь круглой даты доклад, посвященный главным достижениям своей первой пятилетки, и представил его перед чиновниками, депутатами и общественниками региона в концертном зале местной филармонии. Роман Старовойт подчеркнул, что мероприятие формально никак не регламентировано: это его личная инициатива, поскольку пять лет — «важная отсечка». Он также рассказал, что по прошествии этого срока осознал «чувство предвидения» президента Владимира Путина, который отправил тогдашнего замминистра транспорта руководить родным регионом, объяснив, что там он «нужнее».

Радий Хабиров, в свою очередь, подвел итоги первой пятилетки на торжественном собрании, посвященном Дню республики (отмечается 11 октября в честь декларации о суверенитете Башкирии, принятой в 1990 году). Он перечислил основные экономические достижения региона, а также коснулся вопросов подготовки к 450-летию Уфы в следующем году. Господин Хабиров заявил, что прошедшие пять лет стали в его жизни «самыми счастливыми», поскольку «в это непростое для республики время» он был со своим народом, а также пообещал приложить «все силы и энергию» к процветанию Башкирии.

Несмотря на высказанные планы, о намерении пролонгировать свои полномочия ни Роман Старовойт, ни Радий Хабиров напрямую не говорили. «У нас амбициозные задачи по развитию региона, долгосрочные планы, и, уверен, мы с этими задачами справимся,— заявил “Ъ” господин Старовойт. — А о выборах губернатора еще рано думать, сначала у нас, как и у всей страны, на повестке избирательная кампания президента». В пресс-службе главы Башкирии на вопрос “Ъ”, намерен ли Радий Хабиров баллотироваться на второй срок, не ответили. Собеседник, близкий к его администрации, сообщил “Ъ”, что «отмашки» из Москвы по этому поводу пока не поступало.

Напомним, вместе с курским и башкирским руководителями осенью 2018 года назначения в качестве врио получили градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернаторы Курганской и Липецкой областей Вадим Шумков и Игорь Артамонов, а также глава Забайкальского края Александр Осипов. В декабре того же года к когорте «новичков» присоединился руководитель Сахалинской области Валерий Лимаренко, а в рамках весенней ротации-2019 — губернаторы Челябинской, Оренбургской и Мурманской областей Алексей Текслер, Денис Паслер и Андрей Чибис, главы Алтая и Калмыкии Олег Хорохордин и Бату Хасиков. Наконец, летом 2019 года губернатором Астраханской области был назначен Игорь Бабушкин. Каждому из них следующей осенью предстоит или баллотироваться на второй срок, или уйти в отставку.

Полномочия истекают и у трех «ветеранов» губернаторского корпуса — ставропольского руководителя Владимира Владимирова, волгоградского Андрея Бочарова и вологодского Олега Кувшинникова. Господа Владимиров и Бочаров дорабатывают второй срок, а господин Кувшинников — фактически третий (он был впервые утвержден в должности еще заксобранием области по представлению Дмитрия Медведева в 2011 году).

Отметим, что с начала спецоперации на Украине ротации региональных руководителей стали заметно реже. Так, в прошлом году впервые за пять лет не случилось традиционного осеннего «губернаторопада». Похоже, не будет его и в этом году. Три источника “Ъ”, близких к администрации президента, говорят, что не слышали о подготовке отставок до начала президентской кампании-2024 (официально стартовать она должна в середине декабря). «Те замены, которые нужно было провести в преддверии президентских выборов, скорее, уже проведены. Если не произойдет каких-то экстраординарных случаев, то, скорее всего, до выборов новых замен уже не будет»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Другой поясняет, что вводить нового человека в регион накануне президентских выборов — это еще и риск: врио губернатора в этом случае может не успеть вникнуть в ситуацию до федеральной кампании. «Вроде ни за кем нет "грехов"»,— добавляет еще один источник. При этом собеседники “Ъ” не исключают, что отставки все же могут произойти в случае крупных ошибок глав регионов или связанных с ними скандалов.

Большинство губернаторов, подобно Роману Старовойту, пока предпочитают не обсуждать следующий сентябрь. В пресс-службах Александра Беглова, Вадима Шумкова, Игоря Артамонова, Олега Хорохордина и Дениса Паслера на вопросы “Ъ” не ответили. В пресс-службе Александра Осипова посоветовали поинтересоваться этим через «два-три месяца». Источники “Ъ” в правительстве Забайкалья при этом говорят, что подготовка к губернаторским выборам пока не ведется.

Владимир Владимиров тоже не стал отвечать на вопросы “Ъ”, а в его пресс-службе пояснили, что говорить о будущих выборах преждевременно: если глава края примет решение баллотироваться на третий срок, то объявит об этом сам — и когда сочтет нужным. Источники “Ъ” в правительстве региона полагают, что господин Владимиров останется на посту.

Не сомневается в третьем сроке и собеседник “Ъ” в окружении Андрея Бочарова: «Если бы поползновения на снос были, все бы уже знали». А информированный собеседник “Ъ” из руководства волгоградской ячейки «Единой России» добавляет, что «у Бочарова есть возможность зайти в первый кабинет и решить все вопросы». Господин Бочаров сохранит пост, «если только сам не найдет места получше и не оставит регион по собственной воле, о чем пока не слышно», полагает источник.

Впрочем, есть среди губернаторов и те, кто уже высказал намерение избраться на новый срок. Например, в ходе прямой линии с жителями области в конце декабря 2022 года Алексей Текслер твердо заявил, что у него «куча планов» и он готов идти на второй срок. Аналогичное заявление в конце 2021 года в интервью ТАСС сделал Андрей Чибис, а спустя год на пресс-конференции повторил его. «При поддержке президента и жителей я готов идти на второй срок»,— подтвердил “Ъ” неизменность своих планов господин Чибис.

Андрей Прах, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”