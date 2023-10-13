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Коммерсантъ FM
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Кандидат их даже не представляет

Претендующий на пост спикера Палаты представителей Стив Скалис не имеет полной поддержки однопартийцев

Республиканцы США вступили в сложные внутрипартийные переговоры, итогом которых должно стать избрание спикера контролируемой ими Палаты представителей. На третью по значимости должность в американской политической иерархии претендует 58-летний Стив Скалис. Однако заручиться поддержкой всех однопартийцев оказалось для него непростым делом. При этом время уже на исходе: перед Конгрессом стоят срочные задачи, включая утверждение федерального бюджета до 17 ноября, а также предоставление экстренной помощи Израилю и Украине.

Стив Скалис

Стив Скалис

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Стив Скалис

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Кандидатура Стива Скалиса была выбрана республиканцами в Палате представителей за закрытыми дверями. За него проголосовали 113 однопартийцев, при этом другого республиканца — председателя судебного комитета нижней палаты Конгресса США Джима Джордана — поддержали 99 человек. Уже в среду вечером по Вашингтону кандидатура господина Скалиса была передана на рассмотрение полным составом палаты. Однако учитывая раскол среди республиканцев, решающее голосование не состоялось и было перенесено на неопределенный срок.

Выдвижение господина Скалиса — вершина его карьеры в Конгрессе США, которая началась еще в 2008 году. До этого он четыре месяца проработал в Сенате Луизианы и три срока — в Палате представителей того же штата. В 2014 году однопартийцы избрали его лидером республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Широкой общественности господин Скалис стал известен в июне 2017 года, когда во время тренировки перед бейсбольным матчем он был серьезно ранен противником тогдашнего президента США Дональда Трампа. В результате Стив Скалис несколько месяцев не мог исполнять свои обязанности, а когда вернулся на работу, его выздоровление горячо поприветствовал сам президент Трамп.

В гонке за пост спикера Дональд Трамп поддержал оппонента Стива Скалиса — Джима Джордана. Возможно, это сыграло на руку господину Скалису, который смог собрать вокруг себя и крайне правых, и центристов. Политик позиционировал себя как опытного функционера, способного объединить однопартийцев после отставки с поста спикера Палаты представителей Кевина Маккарти — события, резко усилившего напряженность в партии. «Наша сила — в единстве»,— утверждал республиканец, обещая это единство обеспечить. Правда, пока ему это сделать не удалось.

Те, кто выступил в ходе голосования против Стива Скалиса, руководствовались разными мотивами. Многие, например, указывали на то, что в августе стало известно: у 58-летнего республиканского лидера обнаружен рак крови. И хотя 27 сентября политик объявил, что болезнь начала отступать, не все однопартийцы поверили, что диагноз не помешает ему в исполнении обязанностей. Другие указывали: господин Скалис — ближайший соратник Кевина Маккарти, зачем тогда надо было отправлять последнего в отставку и менять на приверженца тех же идей? «Страна не может позволить себе сохранение статус-кво»,— утверждал, например, в связи с этим член Палаты представителей от Виргинии Боб Гуд.

В итоге в среду несколько человек выразили нежелание поддерживать господина Скалиса в ходе общего голосования. При этом в нынешних условиях максимально допустимое число республиканских конгрессменов, не согласных с кандидатурой спикера,— четыре человека. То есть кандидат должен получить 217 голосов «за» (всего республиканцы в Палате представителей контролируют 221 кресло).

Между тем, хотя судьба Стива Скалиса еще не решена, политик уже объявил о своих приоритетах на посту спикера. «Первым делом будет принятие резолюции, выражающей поддержку Израилю»,— заявил он. Также нижней палате предстоит обсудить выделение израильтянам экстренной помощи. Причем возможно объединение в одном пакете сразу трех решений — об Израиле, о дополнительном финансировании Киева и о выделении средств на преодоление кризиса на мексиканской границе.

Другая (пожалуй, еще более неотложная задача для нового спикера) — согласовать бюджет на уже наступивший финансовый 2024 год. До окончания действия временной резолюции о финансировании, принятие которой позволило отложить приостановку работы государственных органов и учреждений, остается чуть больше месяца. Если республиканцы опять погрязнут во внутрипартийных разборках и не смогут договориться к 17 ноября, то в США наступит шатдаун. Напомним, что именно этого варианта удалось избежать ценой отставки прошлого спикера Кевина Маккарти.

Екатерина Мур, Вашингтон

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