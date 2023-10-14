«От ухода иностранных агрегаторов гостиничный бизнес только выиграл»

Российский бизнес выработал четыре стратегии адаптации к работе в условиях санкций. Исследование провела Высшая школа экономики. Первый подход предполагает сокращение издержек, инвестиций, увольнение сотрудников и урезание ассортимента. Второй путь — это сохранение инвестиций, но при этом упрощение выпускаемой продукции. Третья стратегия подразумевает изменение цепочек поставок, поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Обычно это требует изменений в управлении и логистике. И последняя инновационная стратегия предусматривает разработку новых продуктов и технологий, внедрение цифровых решений, а также привлечение квалифицированных кадров и выход на новые рынки сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с игроками разных сегментов экономики и выяснил, что труднее всего пришлось аграриям, а лучше всех через кризис проходят производители водки:

Роман Сабержанов, компания HotConsulting, запускает отели: «Одна из главных проблем, с которыми мы столкнулись, это, конечно, продажи гостиничных услуг. Монополистами в этой сфере были иностранные туристические онлайн-агентства. Российские отели были привязаны к этим ресурсам и, по сути, в одночасье потеряли к ним доступ. А как же теперь строить маркетинг, как же достучаться до клиента, если клиент уже привык к тем платформам? Но сегодня уже все перестроились. Я бы даже сказал, что от ухода иностранных агрегаторов российский гостиничный бизнес только выиграл. Российский отельер стал существенно больше, на 10-15%, получать». Дмитрий Матвеев, собственник группы компаний «Кабош», производит авторские сыры и другие продукты: «За полгода до всей этой ситуации мы купили техники почти на $10 млн. Естественно, мы рассчитывали на гарантийное обслуживание, на поставку запасных частей. А теперь мы должны покупать детали в три-четыре раза дороже. Основная проблема в том, что из-за того, что в России нет этой запчасти, у нас комбайн может простаивать месяц-полтора, а в условиях уборки и заготовки кормов летом и осенью, это фактически смерти подобно. Когда мы говорим о сельхозтехнике, это проблема, которая не может решиться сама по себе только бизнесом, для этого нужна поддержка государства». Павел Победкин, собственник ликероводочного завода «Кристалл», производит водку и настойки: «Комплектующие для производства продукции — это этикетка, пробка, бутылка, коробка. Все это находится в рамках российских поставщиков. Раньше для того, чтобы сделать какую-то красивую этикетку, нужно было закупить европейское сырье, фактурную красивую бумагу и так далее. Когда началась спецоперация, поставщики, были вынуждены заменить цепочки своих поставок и включить творческую составляющую, и научились делать за маленькие деньги то, что полностью имитирует дорогое европейское сырье. Для нас это явилось а) сокращением кастов, б) более интересным творческим подходом, который предложили сами этикетчики».

По данным Высшей школы экономики, санкции затронули минимум две трети российских предприятий. Негативный эффект от них почувствовали 53% компаний, а положительные моменты отметили 7% игроков.

Самыми защищенными от кризиса оказались предприятия, замкнутые на внутреннем рынке, отмечает “Ъ”. Низкий уровень конкуренции согласуется у них с идеей упрощения продукции. А мотивация к инновациям, учитывая и без того повышенный после ухода иностранных конкурентов спрос, де-факто отсутствует.

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