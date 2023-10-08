Зиме планируют теплую альтернативу

Россияне собираются на зимовку в страны Юго-Восточной Азии. Как выяснил “Ъ FM”, самое популярное направление — Таиланд. На днях возможность пребывания без визы там продлили с одного до двух месяцев. Куда еще отправятся россияне, когда наступят холода? И с какими проблемами могут столкнуться на месте? Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Для пребывания в Таиланде одному человеку достаточно минимум 30 тыс. бат в месяц, отмечают собеседники “Ъ FM”. По актуальному курсу это чуть больше 80 тыс. руб. Сюда включена плата за скромное жилье, еду, аренду мотоцикла и несколько экскурсий.

Главное — вовремя забронировать квартиру. Так, москвичка Алина Владимирова сделала это заранее и сэкономила на аренде 40 тыс. руб.:

«Основная трудность — найти оптимальное по соотношению цена и качество жилье надолго.

Конечно, этим нужно озаботиться заранее: либо приехать чуть раньше высокого сезона, либо заблаговременно обговорить с хозяевами все условия. Так как я договорилась о съеме жилья прошлой весной, до того, как приехать в Россию, то его стоимость будет 12,5 тыс. бат за месяц».

С октября без визы в Таиланде можно находится 60 дней. Первый месяц бесплатно, а, чтобы остаться еще на один, придется заплатить около 5 тыс. руб. По данным посольства РФ в стране, до 30 тыс. россиян приезжают в Таиланд на длительный срок.

Но есть и другие, не менее интересные варианты для зимовки, рассказала руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр: «Теперь есть и прямые рейсы "Аэрофлота" в Гонконг, куда можно долететь всего за 50 тыс. руб. Но зимой Таиланд — направление №1 для россиян, как, допустим, Турция летом.

Какие есть альтернативы? Европа, по сути, закрыта, есть Африка, туда надолго никто не едет, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий дороговаты для долгой остановки. Поэтому остается только Азия и Индонезия».

Жизнь в странах Юго-Восточной Азии для россиян за год подорожала, например, в Таиланде в январе 1 бат стоил 2 руб., теперь соотношение почти 1 к 3.

Между тем в Индонезии на некоторые услуги чек вырос вдвое, делится основатель ретритного центра Игорь Будников: «Последние несколько лет мы с семьей зимуем на Бали, построили свою виллу в Убуде. Для нас это рабочие поездки, я там провожу ретриты по медитации.

Там же у нас своя компания, оформлены бизнес-визы, источники дохода — в валюте. Из-за колебания курсов для тех, у кого рублевый заработок, все просто стоит немного по-другому. Год назад условные 10 млн рупий за садик в месяц были равны 35 тыс. руб., а сейчас 65 тыс. руб.».

Обеспеченные россияне активно обращаются в консьерж-сервисы для организации продолжительных поездок с сентября. Причем тратить они готовы еще больше, чем в прошлом году, утверждает исполнительный директор компании President Travel Екатерина Похоцинская:

«Обычно для длительного проживания выбирают виллы. Разброс цен — где-то от 1,5 млн руб. до 10 млн за месяц.

Все зависит от категории виллы, которую выбирают гости. В прошлом году бронировали объекты и за 1,5 млн руб. за месяц, и за 2,5 млн руб., и за 4 млн руб., а в этом году есть спрос и на более дорогие варианты».

Между тем рядовых сотрудников руководители даже с учетом опыта пандемии неохотно отпускают на удаленку на несколько месяцев. В основном это практикуется в IT-компаниях или небольших стартапах, говорит управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Мы видим тренд, что стало снижаться количество людей, работающих на удаленке, даже если они находятся внутри страны или внутри одного города. Больше сотрудников возвращаются в офисы.

Отъезд же в другую страну на достаточно продолжительный период — это еще более сложный процесс для работодателей, потому что существует много рисков, что человек не вернется или будет показывать низкую результативность, выпадет из процесса.

На текущий момент это не воспринимается как что-то добавляющее ценности бизнесу, то есть это скорее прихоть отдельного сотрудника, который для себя определяет иные условия для работы. Максимум, что можно сделать в такой ситуации, — уволиться и уехать работать в другое место, но уже на другую компанию».

Участники туристического рынка отмечали, что в прошлом году спрос на длительные поездки в азиатские страны увеличился вдвое, превысив допандемический уровень. И в этом сезоне, по их словам, интерес к зимовке на курортах продолжает расти.

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Елена Тюленева