Аборигенам не место в конституции

Больше половины австралийцев — почти 61% — проголосовали против включения в конституцию страны упоминания аборигенов и создания специального наблюдательного совета, представляющего их интересы. Сторонники такой меры видят в результате «расизм» и «политику в стиле Трампа». Однако многие эксперты и политики считают, что причина скорее в неудачной кампании сторонников изменений, неспособности властей договориться с оппозицией и игнорировании реального беспокойства многих австралийцев по поводу роста стоимости жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Rycroft / AP Фото: Rick Rycroft / AP

60,6% участников общенационального референдума, прошедшего в Австралии вчера, 14 октября, высказались против включения в конституцию страны специального упоминания об аборигенах. Также они высказались против создания наблюдательного совета «Голос» от аборигенов, который должен был консультировать власти страны по вопросам, так или иначе затрагивающим интересы коренных жителей Австралии. Из всех штатов и территорий Австралии за внесение изменений в конституцию проголосовало большинство только в Австралийской столичной территории, куда входят Канберра и районы вокруг нее. Также за изменения проголосовали в районах, где проживает много аборигенов.

Инициатором референдума был премьер-министр Австралии Энтони Олбаниз, возглавляющий Лейбористскую партию. Он пообещал провести референдум после того, как занял свой пост в прошлом году. В поддержку предложенных им мер выступили многие известные ученые, спортсмены, актеры, представители крупных компаний. Однако против этого плана немедленно выступили большинство других австралийских партий, прежде всего главная оппозиционная Либеральная партия. Ее лидер Питер Даттон заявлял, что такие меры создадут в австралийском обществе раскол по расовому признаку, а также ненужное дублирование совещательных органов, так как структуры, занимающиеся проблемами аборигенов, в Австралии уже есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участницы референдума

Фото: Rick Rycroft / AP Участницы референдума

Фото: Rick Rycroft / AP

Эффективность «Голоса» ставили под сомнение и некоторые представители организаций самих аборигенов, призывая больше внимания уделять самоуправлению их общин. Опросы общественного мнения демонстрировали постепенное снижение популярности инициативы. Эксперты же говорили о том, что вынесение вопроса на референдум в отсутствие поддержки со стороны прочих партий — ошибка.

Эксперты указывают и на то, что результат референдума — очевидное следствие провальной кампании в поддержку изменений и, наоборот, эффективной кампании их противников.

По мнению профессора политологии Австралийского национального университета Марка Кенни, господин Даттон провел «эффективную, даже превосходную кампанию», речь, в частности, о лозунге «Если не знаешь (как проголосовать.— “Ъ”), ставь "Нет"». А эксперт по маркетингу из Королевского Мельбурнского технологического института Кевин Аргус отмечает, что кампания в поддержку изменений может «служить примером того, как не нужно сообщать об изменениях в вопросах большой общественной значимости».

Сторонники включения упоминания аборигенов в конституцию видят в провале этого предложения признаки дальнейшего ухудшения положения этой группы и распространения в Австралии «политики в стиле Трампа», а некоторые лидеры организаций, объединяющих аборигенов, призвали к неделе молчания, в течение которой результаты не будут обсуждаться, чтобы австралийцы «могли подумать о роли расизма и предубеждений».

Однако, по мнению многих, причины провала референдума следует искать не в расизме, а в очевидно неправильном выборе времени. За это правительство критикуют и некоторые австралийские лейбористы. По мнению парламентария-лейбориста Марка Фрилендера, кампания была «информационным пузырем, в котором элиты разговаривали друг с другом», игнорирую мнение избирателей за пределами крупных городов, которых сейчас прежде всего волнуют проблемы роста стоимости жизни и повышения ставок по кредитам, а также другие экономические вопросы.

Яна Рождественская