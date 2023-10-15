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Коммерсантъ FM
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Аборигенам не место в конституции

Австралийцы проголосовали против особых прав коренных жителей

Больше половины австралийцев — почти 61% — проголосовали против включения в конституцию страны упоминания аборигенов и создания специального наблюдательного совета, представляющего их интересы. Сторонники такой меры видят в результате «расизм» и «политику в стиле Трампа». Однако многие эксперты и политики считают, что причина скорее в неудачной кампании сторонников изменений, неспособности властей договориться с оппозицией и игнорировании реального беспокойства многих австралийцев по поводу роста стоимости жизни.

Фото: Rick Rycroft / AP

Фото: Rick Rycroft / AP

60,6% участников общенационального референдума, прошедшего в Австралии вчера, 14 октября, высказались против включения в конституцию страны специального упоминания об аборигенах. Также они высказались против создания наблюдательного совета «Голос» от аборигенов, который должен был консультировать власти страны по вопросам, так или иначе затрагивающим интересы коренных жителей Австралии. Из всех штатов и территорий Австралии за внесение изменений в конституцию проголосовало большинство только в Австралийской столичной территории, куда входят Канберра и районы вокруг нее. Также за изменения проголосовали в районах, где проживает много аборигенов.

Инициатором референдума был премьер-министр Австралии Энтони Олбаниз, возглавляющий Лейбористскую партию. Он пообещал провести референдум после того, как занял свой пост в прошлом году. В поддержку предложенных им мер выступили многие известные ученые, спортсмены, актеры, представители крупных компаний. Однако против этого плана немедленно выступили большинство других австралийских партий, прежде всего главная оппозиционная Либеральная партия. Ее лидер Питер Даттон заявлял, что такие меры создадут в австралийском обществе раскол по расовому признаку, а также ненужное дублирование совещательных органов, так как структуры, занимающиеся проблемами аборигенов, в Австралии уже есть.

Участницы референдума

Участницы референдума

Фото: Rick Rycroft / AP

Участницы референдума

Фото: Rick Rycroft / AP

Эффективность «Голоса» ставили под сомнение и некоторые представители организаций самих аборигенов, призывая больше внимания уделять самоуправлению их общин. Опросы общественного мнения демонстрировали постепенное снижение популярности инициативы. Эксперты же говорили о том, что вынесение вопроса на референдум в отсутствие поддержки со стороны прочих партий — ошибка.

Эксперты указывают и на то, что результат референдума — очевидное следствие провальной кампании в поддержку изменений и, наоборот, эффективной кампании их противников.

По мнению профессора политологии Австралийского национального университета Марка Кенни, господин Даттон провел «эффективную, даже превосходную кампанию», речь, в частности, о лозунге «Если не знаешь (как проголосовать.— “Ъ”), ставь "Нет"». А эксперт по маркетингу из Королевского Мельбурнского технологического института Кевин Аргус отмечает, что кампания в поддержку изменений может «служить примером того, как не нужно сообщать об изменениях в вопросах большой общественной значимости».

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Сторонники включения упоминания аборигенов в конституцию видят в провале этого предложения признаки дальнейшего ухудшения положения этой группы и распространения в Австралии «политики в стиле Трампа», а некоторые лидеры организаций, объединяющих аборигенов, призвали к неделе молчания, в течение которой результаты не будут обсуждаться, чтобы австралийцы «могли подумать о роли расизма и предубеждений».

Однако, по мнению многих, причины провала референдума следует искать не в расизме, а в очевидно неправильном выборе времени. За это правительство критикуют и некоторые австралийские лейбористы. По мнению парламентария-лейбориста Марка Фрилендера, кампания была «информационным пузырем, в котором элиты разговаривали друг с другом», игнорирую мнение избирателей за пределами крупных городов, которых сейчас прежде всего волнуют проблемы роста стоимости жизни и повышения ставок по кредитам, а также другие экономические вопросы.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как традиция аборигенов охотиться на крокодилов привлекает туристов

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Австралийские аборигены заняли джунгли еще 50 тыс. лет назад. Антропологи считают, что за это время уклад их жизни изменился настолько незначительно, что их смело можно считать хранителями древней культурной традиции. Это совсем не значит, что австралийские аборигены не знают о существовании машин, телефонов и так далее

Австралийские аборигены заняли джунгли еще 50 тыс. лет назад. Антропологи считают, что за это время уклад их жизни изменился настолько незначительно, что их смело можно считать хранителями древней культурной традиции. Это совсем не значит, что австралийские аборигены не знают о существовании машин, телефонов и так далее

Фото: Reuters / David Gray

Тем не менее, с приходом европейских поселенцев в 18 веке в племена пришло беззаконие, связанное с длительным периодом геноцида. Во многом это повлияло на жизнь сегодняшних аборигенов: большинство из них живут в ужасающей бедности

Тем не менее, с приходом европейских поселенцев в 18 веке в племена пришло беззаконие, связанное с длительным периодом геноцида. Во многом это повлияло на жизнь сегодняшних аборигенов: большинство из них живут в ужасающей бедности

Фото: Reuters / David Gray

Аборигены живут на территории заповедника Арнема, занимая площадь около 97 тыс. кв. км. Численность племени составляет около 16 тыс. человек. Не абориген может попасть сюда только по приглашению

Аборигены живут на территории заповедника Арнема, занимая площадь около 97 тыс. кв. км. Численность племени составляет около 16 тыс. человек. Не абориген может попасть сюда только по приглашению

Фото: Reuters / David Gray

Одна из традиций, которую хранят аборигены, — охота на крокодилов

Одна из традиций, которую хранят аборигены, — охота на крокодилов

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

На охоту ездят группами по несколько человек. Уезжают глубоко в джунгли, где выбраться без проводника не коренному жителю будет сложно

На охоту ездят группами по несколько человек. Уезжают глубоко в джунгли, где выбраться без проводника не коренному жителю будет сложно

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

После того, как крокодил пойман и убит, с него снимают кожу — так легче довезти его

После того, как крокодил пойман и убит, с него снимают кожу — так легче довезти его

Фото: Reuters / David Gray

После охоты аборигены обедают

После охоты аборигены обедают

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

Сегодня все чаще аборигены приглашают туристов для охоты на крокодилов. Таким образом у многих из них появляется шанс на относительно сытую жизнь

Сегодня все чаще аборигены приглашают туристов для охоты на крокодилов. Таким образом у многих из них появляется шанс на относительно сытую жизнь

Фото: Reuters / David Gray

Охота на крокодилов — занятие опасное. Хотя аборигены берут с собой на охоту даже маленьких детей, о привезенных туристах они почти не заботятся. Не редки случаи, когда при разделке добытой туши внутри животного находят останки неудачливого охотника. При этом аборигены никакой отвественности за то, что может произойти на охоте, не несут

Охота на крокодилов — занятие опасное. Хотя аборигены берут с собой на охоту даже маленьких детей, о привезенных туристах они почти не заботятся. Не редки случаи, когда при разделке добытой туши внутри животного находят останки неудачливого охотника. При этом аборигены никакой отвественности за то, что может произойти на охоте, не несут

Фото: Reuters / David Gray

Согласно австралийским законам, охота на крокодилов лимитирована. Существуют жестокие квоты и сроки — охота разрешена лишь в сентябре и октябре

Согласно австралийским законам, охота на крокодилов лимитирована. Существуют жестокие квоты и сроки — охота разрешена лишь в сентябре и октябре

Фото: Reuters / David Gray

При этом лицензия на охоту есть только у коренных жителей

При этом лицензия на охоту есть только у коренных жителей

Фото: Reuters / David Gray

Приехавших на охоту туристов обычно удивляет оружие, с которым аборигены отправляются на охоту. Как правило, это старые ржавые ружья и самодельные ножи

Приехавших на охоту туристов обычно удивляет оружие, с которым аборигены отправляются на охоту. Как правило, это старые ржавые ружья и самодельные ножи

Фото: Reuters / David Gray

Раньше аборигены охотились на крокодилов только с целью добычи мяса. Сегодня охота — это в основном туристическое развлечение

Раньше аборигены охотились на крокодилов только с целью добычи мяса. Сегодня охота — это в основном туристическое развлечение

Фото: Reuters / David Gray

На фото: австралийские аборигены разделывают тушу крокодила

На фото: австралийские аборигены разделывают тушу крокодила

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

Кроме охоты на крокодилов, аборигены занимаются охотой на диких животных: буйволов, кабанов и других

Кроме охоты на крокодилов, аборигены занимаются охотой на диких животных: буйволов, кабанов и других

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

На фото: автралийские аборигены во время охоты на буйволов

На фото: автралийские аборигены во время охоты на буйволов

Фото: Reuters / David Gray

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Австралийские аборигены заняли джунгли еще 50 тыс. лет назад. Антропологи считают, что за это время уклад их жизни изменился настолько незначительно, что их смело можно считать хранителями древней культурной традиции. Это совсем не значит, что австралийские аборигены не знают о существовании машин, телефонов и так далее

Фото: Reuters / David Gray

Тем не менее, с приходом европейских поселенцев в 18 веке в племена пришло беззаконие, связанное с длительным периодом геноцида. Во многом это повлияло на жизнь сегодняшних аборигенов: большинство из них живут в ужасающей бедности

Фото: Reuters / David Gray

Аборигены живут на территории заповедника Арнема, занимая площадь около 97 тыс. кв. км. Численность племени составляет около 16 тыс. человек. Не абориген может попасть сюда только по приглашению

Фото: Reuters / David Gray

Одна из традиций, которую хранят аборигены, — охота на крокодилов

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

На охоту ездят группами по несколько человек. Уезжают глубоко в джунгли, где выбраться без проводника не коренному жителю будет сложно

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

После того, как крокодил пойман и убит, с него снимают кожу — так легче довезти его

Фото: Reuters / David Gray

После охоты аборигены обедают

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

Сегодня все чаще аборигены приглашают туристов для охоты на крокодилов. Таким образом у многих из них появляется шанс на относительно сытую жизнь

Фото: Reuters / David Gray

Охота на крокодилов — занятие опасное. Хотя аборигены берут с собой на охоту даже маленьких детей, о привезенных туристах они почти не заботятся. Не редки случаи, когда при разделке добытой туши внутри животного находят останки неудачливого охотника. При этом аборигены никакой отвественности за то, что может произойти на охоте, не несут

Фото: Reuters / David Gray

Согласно австралийским законам, охота на крокодилов лимитирована. Существуют жестокие квоты и сроки — охота разрешена лишь в сентябре и октябре

Фото: Reuters / David Gray

При этом лицензия на охоту есть только у коренных жителей

Фото: Reuters / David Gray

Приехавших на охоту туристов обычно удивляет оружие, с которым аборигены отправляются на охоту. Как правило, это старые ржавые ружья и самодельные ножи

Фото: Reuters / David Gray

Раньше аборигены охотились на крокодилов только с целью добычи мяса. Сегодня охота — это в основном туристическое развлечение

Фото: Reuters / David Gray

На фото: австралийские аборигены разделывают тушу крокодила

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

Кроме охоты на крокодилов, аборигены занимаются охотой на диких животных: буйволов, кабанов и других

Фото: Reuters / David Gray AUSTRALIA - Tags

На фото: автралийские аборигены во время охоты на буйволов

Фото: Reuters / David Gray

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