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Коммерсантъ FM
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Вобле не дали второго шанса

Тюменку оштрафовали за дискредитацию армии надписью «Нет в***е»

Суд в Тюмени при повторном рассмотрении дела о дискредитации армии оштрафовал Алису Климентову, которая на акции против частичной мобилизации написала на асфальте «Нет в***е». В октябре Алиса Климентова смогла убедить судью, что надпись означала «Нет вобле» и касалась ее нелюбви к вобле — тогда дело было прекращено. Однако полиция обжаловала это решение и все-таки добилась привлечения девушки к административной ответственности. Обжаловать штраф тюменка не собирается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу административного дела, произошел вечером 24 сентября на площади Единства и Согласия в Тюмени, где проходила акция против проведения в России частичной мобилизации. Алиса Климентова тогда нарисовала на асфальте синим мелом антимилитаристский знак «пацифик» и написала «Нет в***е». После этого сотрудники полиции задержали девушку и составили протокол о нарушении в рамках ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ).

В октябре дело рассматривал Центральный районный суд. В ходе заседания Алиса Климентова заявила, что написанная ею фраза означает «Нет вобле» и отражает острую нелюбовь девушки к данному виду рыбы. Знак «пацифик» она якобы нарисовала из-за того, что он ей понравился визуально, при этом о его значении она не знала. Полиция тогда в качестве доказательств виновности тюменки представила скриншот размешенного ею в интернете анонса несанкционированной акции, видеозаписи момента написания Алисой Климентовой надписи «Нет в***е» и ее задержания, а также протокол изъятия коробки с мелом.

Тогда судья Сергей Романов решил, что доводы девушки о нелюбви к вобле не были опровергнуты, а значит, не доверять ее заявлению повода нет.

Доказательства вины Алисы Климентовой, представленные полицией, напротив, были признаны недостаточными. Суд прекратил дело. Однако УМВД Тюмени в конце ноября удалось обжаловать это решение в Тюменском областном суде, который вернул дело на повторное рассмотрение.

20 декабря дело Алисы Климентовой рассматривала судья Центрального райсуда Ирина Шадеркина. Она признала девушку виновной в дискредитации армии, оштрафовав на 30 тыс. руб. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Судья решила, что тюменка не могла не знать о значении знака «пацифик», когда рисовала его.

Для выражения своей нелюбви к вобле девушка использовала бы ее название в полной, а не сокращенной форме, что говорит о том, что этой надписью Алиса Климентова «осуществляла действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», следует из постановления суда, опубликованного порталом 72.ru.

«В суде была только я и судья. Все прошло практически молча: я только подала ходатайство и рассказала свою позицию по обвинению. Судья зачитала решение. На этом все кончилось»,— пояснила тюменка. Обжаловать решение суда Алиса Климентова не собирается.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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