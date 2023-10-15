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Российская альпинистка Оленева при восхождении сорвалась в ущелье в Непале

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась в расщелинцу во время своего восхождения на восьмитысячную вершину Дхаулагири в Непале. По информации главного тренера сборной России по альпинизму Павла Шабалина, спортсменка погибла, однако в посольстве РФ в Непале сообщили, что ее тело пока не обнаружено.

Фото: Архив Надежды Оленевой

Фото: Архив Надежды Оленевой

Господин Шабалин сообщил, что в ходе облета территорий с вертолета было обнаружено тело Надежды Оленевой. «Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна»,— рассказал ТАСС тренер.

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В российском посольстве в Непале уточнили, что со стопроцентной точностью говорить о гибели альпинистки и обнаружении ее тела пока нельзя. «На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину»,— рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашев. Он уточнил, что подтвердить гибель альпинистки будет можно не ранее 16 октября.

Как сообщает издание The Himalayan Times со ссылкой на источник, 14 октября 38-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м примерно в 11:25 по местному времени (8:40 мск). На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Их экспедиция была организована Министерством спорта России.

Александр Кислов

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