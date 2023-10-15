Индустрия проходит квест

Квесты в России переживают новую волну популярности — за последний год спрос на подобные развлечения увеличился на 30%, об этом “Ъ FM” сообщили участники индустрии и эксперты рынка. При этом расходы их организаторов выросли: подорожала аренда помещений, а привозить зарубежную технику и декорации стало сложнее. С какими еще проблемами сталкивается эта индустрия? И сколько сейчас зарабатывает этот бизнес? Расскажет Анастасия Таслунова.

Квесты в России стали набирать популярность десять лет назад. Предпочтение клиентов с тех пор почти не изменились — самые популярные жанры по-прежнему ужастики и детективы.

А вот формат многие меняют. Классический вариант, когда участникам нужно за час разгадать все головоломки, перемещаясь из одной комнаты в другую, давно не единственный. Новый тренд — виртуальные квесты в реальности с использованием VR-технологий. Также появилась возможность посоревноваться с ChatGPT или решить загадки, придуманные искусственным интеллектом.

Перформансы с актерами действительно уходят на второй план, рассказал организатор и руководитель QuestReality Александр Саликов: «Такие квесты стоят 7-8 тыс. руб. за команду, а платить такие деньги у людей желания бывает все реже. Поэтому сейчас немного сужается история с актерами. Это может быть даже страшный квест с какими-то элементами перформанса.

У нас есть такой вариант "Сайлент Хэлл". Там дополнительно актер участвует, но мы сейчас рассматриваем варианты, как можно от него отказаться. Тогда можно было бы чуть-чуть снизить стоимость, плюс, сейчас достаточно сложно находить персонал для таких мероприятий».

Между тем устраивать тематические квесты по мотивам фильмов, игр и книг стало проще. Раньше иностранные компании пристально следили, чтобы их торговые марки не использовали нелегально. Сейчас головоломки с погружением во вселенные «Гарри Поттера», «Звездных войн» или кинокомиксов Marvel вряд ли могут стать поводом для судебного разбирательства с правообладателем, говорят представители индустрии квестов. И это участники рынка считают существенным плюсом, но минусы он не перевешивает.

Одна из основных проблем — сложности с открытием новых локаций. Для того чтобы подвальное помещение превратилось в аттракцион с необходимым оборудованием, организаторам квеста сейчас необходимо потратить минимум 2,5 млн руб., не включая расходов на ремонт, отделку и установку декораций.

Если создавать локацию с нуля, сумма повышается на 20%. Причем работы занимают не меньше года, а окупаться вложения будут гораздо дольше, продолжает Александр Саликов из QuestReality:

«Нашей компанией создаются два квеста, и сейчас очень сложно с их открытием по нескольким причинам. Первая — владельцы помещения поднимают аренду. Второе — все комплектующие, электроника идут из-за рубежа, и за последнее время цены выросли кратно.

Третий момент — это кадры. За прошлый год несколько хороших компаний, которые занимаются реализацией квестов, полностью перебрались в Европу, Америку и арабские страны. Там им платят в валюте, что значительно выгоднее».

Не самый популярный квест дает выручку в среднем до 300 тыс. руб. в месяц, а раскрученный — до 1 млн руб. Дополнительный заработок приносят мастер-классы, выездные мероприятия в лофтах и закрытые вечеринки — это еще до 35% к выручке с одного квеста.

При этом траты на продвижение заметно увеличились, поделился управляющий партнер сети «Клаустрофобия» Владимир Жиганов: «Рост год к году 17%, это минимальное значение. Основные трудности — это то, что российский рекламный рынок не до конца перестроился. Альтернативу "Яндекса" в digital-рекламе никто так и не представил.

Получилось удорожание трафика по ряду каналов и групп рекламных объявлений практически в четыре раза».

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись представители индустрии, в России рынок продолжает стремительно развиваться, заметила главный редактор рейтингового агентства «Гильдия квестов» Александра Пухова:

«Рынок показывает положительную динамику — рост порядка 20-30% в этом году по сравнению с прошлым. Что касается аудитории, то она расширяется. Подростки все больше бронируют такие развлечения, все больше квестов открывается именно с форматом "10+", "13+", "14+", "16+". То есть организуются специальные версии для аудитории с меньшим возрастом».

Как отмечают игроки рынка, расширять сети выгодно только в Москве и городах-милионниках. Следовать за релокантами в другие страны они не спешат, а те, кто уже открывал там площадки, ушли из-за проблем с платежами и переводами.

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Елена Тюленева