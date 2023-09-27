Развлечения заменили на настолки

В России стремительно растет спрос на настолки. Производители называют их одним из главных антикризисных товаров. В 2022 году с отечественного рынка ушли ключевые зарубежные игроки. Сама отрасль осталась импортозависимой, а материалы для изготовления, например, пластиковых фигурок и карточек подорожали. Однако спрос на продукцию все равно рос, как и объем продаж. На этом фоне издатели игр запланировали расширение производства, а тематические магазины — открытие новых точек. Как рынок живет в последние полтора года? Разбирался Иван Хорушевский.

В 2022 году россияне, как отмечали власти, включили «режим экономии». Затраты упали даже на еду, сетовали продуктовые ритейлеры. Но вот магазины настольных игр в этот момент, наоборот, фиксировали рекордный спрос. У некоторых сетей он вырос на 70% по сравнению с 2021-м, рассказали собеседники “Ъ FM”. И такая ситуация на рынке, по их словам, повторяется в каждый кризисный период.

Участники отрасли объясняют тренд так: несмотря ни на что, потребители не готовы совсем отказаться от развлечений. А среди доступных опций выбирают варианты подешевле — настолки под этот запрос вполне подходят, отмечает гендиректор игрового издательства Hobby World Михаил Акулов:

«Вы купили настольную игру, даже если вы в нее поиграли месяц и поставили на полку, она вам надоела, то потом вы обязательно к ней вернетесь. Неплохую игру можно приобрести по цене похода в кино либо в ресторан, но служить она будет очень долго. Плюс перед вами гигантский ассортимент. Только наше издательство выпускает в районе 150 новых продуктов в год, поэтому этот чек среди других развлечений сильно выигрывает».

В 2023 году спрос на игры рос уже не так стремительно, но оптимизм на рынке это не уменьшило. Часть ритейлеров, как выяснил “Ъ FM”, запланировала расширение. Рассчитывают нарастить производство и издательства.

Hobby World, например, вложит в строительство завода под Тверью 500 млн руб. Некоторые магазины игр тоже постепенно запускают собственные бренды и мощности. Эти затраты должны окупиться, полагает директор по разработке игр фабрики «Звезда» Константин Комаров:

«Иметь завод, который полностью с нулевого цикла производит настолку, — это гораздо дешевле, и ты в итоге делаешь более маржинальный продукт. Можешь увеличить обороты, работать на разные рынки, на премиум-сегмент, делать настольные игры для "Чижика" за три копейки».

Ситуация на рынке могла быть еще позитивнее, если бы не инфляция, отмечают собеседники “Ъ FM”. Высокие цены, как бы там ни было, отпугивают часть покупателей. А за последний год стоимость продукции увеличилась на 10% и даже на 30%. Причем неважно, российского производства товар или зарубежного, сетует гендиректор сети магазинов «Игровед» Александр Пешков:

«Импортировать все сложнее и сложнее. Во-первых, это курс. Во-вторых, всякие организационные и логистические сложности. В-третьих, российская таможня начала любые игры, где есть карточки, переквалифицировать, причем задним числом, включая последние три года, в игральные карты и доначислять НДС и пошлины. Подорожание неизбежно.

Дело в том, что даже если эта игра производится в России, то всякие тонкие картоны и специализированные бумаги у нас не делают вообще. Их неизбежно надо завозить, а это существенная часть стоимости физических материалов, которые используются в игре. Всякие пластиковые, деревянные компоненты тоже чаще всего едут из Китая. Роялти могут быть номинированы в фиксированном выражении в валюте. Такие игры тоже подорожают».

Неизменно низкими цены остаются только у производителей незаконных копий зарубежных игр. После ухода иностранных брендов этот сегмент процветает, продажи контрафакта выросли до рекордных 1,5 млрд руб., сообщали «Ведомости». Легальные издательства, пытаясь отвоевать долю рынка, постоянно подают иски против нелегальных, но пока непонятно, кто думает на ход вперед.

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