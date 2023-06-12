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Коммерсантъ FM
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Компьютерные клубы возвращают интерес

Почему растет число площадок для киберспорта и досуга

Российские геймеры возвращаются в компьютерные клубы. Число киберспортивных площадок увеличилось в полтора раза за три года на фоне роста посещаемости. Рынок киберклубов вырос и в деньгах, сейчас он оценивается в 20 млрд руб. В основном новые точки открываются в регионах. Аудитория таких заведений увеличилась за три года вдвое. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные разработчика решений для киберклубов Langame.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выбора у геймеров становится все больше, конкуренция усиливается, и удержать клиентов зачастую не удается даже крупным игрокам рынка, говорит сооснователь сети Colizeum Алексей Локонцев:

Восстановится ли российский рынок онлайн-игр

Восстановится ли российский рынок онлайн-игр

«Если раньше средняя цена часа за хорошим компьютером составляла 120 руб., то сейчас — и 100 руб., и 90 руб., а может быть, и 80 руб. при пакетной покупке времени. Стоимость услуги стала только меньше. Число клиентов увеличилось, но заполняемость, если сравнивать, условно, с прошлым годом даже упала больше чем на 10%. Но мы не связываем это ни с какими внешними обстоятельствами, а именно с бурным ростом конкуренции.

На спрос в первую очередь влияет большая турнирная составляющая. Все равно люди приходят с целью потренироваться в Counter-Strike и Dota, получить опыт и обменяться им с другими игроками. Дома это очень трудно сделать. Клубы большие, в них тепло зимой и прохладно летом. Многие приходят сюда просто провести время. На сегодняшний день для молодежи дешевле мест для досуга мы не наблюдаем. По поему мнению, в каждом дворе очень скоро будет компьютерный клуб. Мы хотим привлечь взрослое поколение, будем гонять на виртуальных машинах. Это интересно, как правило, именно старшей аудитории».

О росте интереса к киберспорту говорят и букмекеры. За первые пять месяцев 2022-го, как сообщали аналитики Platforma, активность клиентов в онлайн-приложениях и на сайтах контор выросли на четверть год к году.

Рост этого рынка среди прочего подстегнула пандемия, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По его мнению, привлекать аудиторию в киберклубы сейчас могут и сложности с доступом к иностранным консолям и играм:

«Сейчас многим сложно купить себе какую-нибудь приставку — PlayStation 5, Xbox Series X и так далее. Но прийти и заплатить 100 руб. для того, чтобы час поиграть в суперхит, который еще и появляется в этих клубах с помощью серого импорта — это действительно большая возможность.

Легально купить игры сейчас сложно, приходится заводить зарубежные карты. И кто будет тратить 5 тыс. руб. для того, чтобы заплатить за Xbox Game Pass? Проще отдать 200 руб. и два часа поиграть. В киберспорте ограничений нет. Большинство дисциплин транслируются на различных площадках. Если даже игру создали где-то в США, ничего не запрещает российской команде играть, например, на каком-нибудь китайском сервере.

Вся киберспортивная индустрия ходит сейчас по тонкому льду. Дело в том, что россияне, белорусы, украинцы, казахи — одни из лучших в киберспорте. То есть если проводить прямую аналогию, это что-то вроде наших спортсменов, которые вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Индустрия киберспорта, хотя ее все хоронили еще три-четыре года назад, удивительным образом возродилась ровно по той простой причине, что людям не хватает физической социализации. Сейчас компьютерные клубы делятся на несколько типов. Есть совсем провинциальные, есть средний уровень — основной в рынке, где ребята приходят, тренируются, у них собраны какие-то команды. А есть элитные клубы, их очень много в Москве. Они напоминают ночные клубы, там можно и поужинать, и поиграть в видеоигры».

Как букмекеры подсчитывают ставки

Как букмекеры подсчитывают ставки

Из-за санкций Россия лишилась и возможности проводить финалы мировых соревнований, говорит бывший президент Федерации компьютерного спорта, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко. Да и клубов в стране сейчас все еще не очень много, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Точных цифр нет. Если говорить о Москве, в начале пандемии их было под 300, а сейчас уже более 400-т. А в начале 00-х у нас в стране было 10 тыс. компьютерных клубов, к этой цифре мы даже не приблизились. Подавляющее большинство поставок оборудования идут из Китая. Не все компании-производители "железа" ушли с российского рынка. Если в том году 30-ю серию видеокарт разбирали майнеры, и цены на нее были космические, то когда в том же Китае майнинг поставили вне закона, появился вторичный рынок, и цены на видеокарты упали.

Соответственно, закупочная стоимость для компьютеров стала дешевле. Раньше клубы обновляли свой парк каждые два года, но сейчас мощность техники рассчитана на обновление раз в пять лет, если компьютер не вышел из строя.

Больших событий стало меньше. Epicenter — отечественный продукт, на него приезжали лучшие международные команды. Какие-то этапы и даже финалы в России проводил BLAST Premier. Сейчас этого нет. Virtus.pro — самая титулованная наша российская команда — продана в Армению. Team Spirit релоцировалась в Сербию. Формат проведения российских киберспортивных соревнований под эгидой ФКС России как был не самым систематизированным, так и остается».

Минспорта России признало киберспорт отдельной дисциплиной в 2016 году. В 2021-м Минобрнауки разрешило вузам включать в программы киберспортивные дисциплины.

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Позже правительство утвердило дорожную карту, согласно которой, к 2024 году в университетах появятся такие курсы, в том числе для гуманитариев. Сейчас киберспортивные дисциплины внедрены, в том числе в Высшей школе экономики, Финансовом университете и РАНХиГС.

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Елизавета Скобцова

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