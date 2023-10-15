В Краснодаре здание застройщика «Таурас-96» продали на торгах за 36 млн рублей

Нежилое здание в Краснодаре, принадлежащее застройщику-банкроту ООО Фирма «Таурас-96», продали на открытых торгах за 36,1 млн руб. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Здание по улице Аксайская, 63 выставляли на торги в июле текущего года с начальной ценой в 84,8 млн руб. Общая площадь объекта составляет более 8,5 тыс. кв. м. Четырехэтажный дом ввели в эксплуатацию в 2015 году. Победителем аукциона стал Роман Сугасян.

Еще три нежилых помещения по улице Черкасской будут продаются отдельными лотами. Их начальная стоимость составляет от 213 тыс. до 551,7 тыс. руб.

С июня 2013 по октябрь 2017 года учредитель ООО Фирма «Таурас-96» заключала с гражданами договоры долевого участия в строительстве домов в Краснодаре. Полученные от них деньги она использовала не только для строительства домов, но и для нужд фирмы. В 2019 году суд признал руководство компании виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Потерпевшими по делу признали 583 человека, а размер материального ущерба оценили более чем в 1 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Таурас-96» было зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Галина Литвякова. В 2021 году суд признал застройщика банкротом и открыл конкурсное производство.

В сентябре 2023 года в Прикубанском округе Краснодара после вмешательства окружной прокуратуры ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на 483 квартиры. Стройка была заморожена с 2016 года после того, как ООО «Фирма Таурас-96» прекратило возводить объект.

Тат Гаспарян

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