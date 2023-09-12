В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемную многоэтажку «Таурас-96»

В Прикубанском округе Краснодара после вмешательства окружной прокуратуры ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на 483 квартиры. Стройка была заморожена с 2016 года после того, как ООО «Фирма Таурас-96» прекратило возводить объект, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В отношении бывшего руководителя компании вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве дома. Реализацию проекта возобновил другой инвестор. Прокуратура вносила застройщику представление для ускорения строительства. В итоге на объекте увеличили количество рабочих и необходимых материалов.

Дома начали возводить в 2009 году, но из-за финансовых трудностей «Таурас-96» не смог завершить реализацию проекта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти инвестора на проблемные объекты, в 2017 году им стало ООО СЗ «СпецСтройКубань». В июне 2021 года суд признал застройщика «Таурас-96» банкротом.

Георгий Ефименко

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