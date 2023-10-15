Threads добавила бесплатную функцию редактирования постов

В соцсети Threads появилась кнопка редактирования постов. Об этом сообщил глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг.

Посты можно редактировать сколько угодно раз в течение пяти минут после их публикации. Ранее пользователям нужно было удалить пост и написать новый, если их что-то не устраивало в сообщении или там была опечатка. Редактировать посты можно как с мобильных устройств, так и с декстопной версии, а Threads не показывает историю изменений поста. В сервисе микроблогов Х (бывший Twitter) кнопка редактирования постов появилась только в 2022 году, и для доступа к ней требуется подписка, кроме того, в соцсети маркируют отредактированные сообщения.

Ранее Threads разрешила пользователям переключать учетные записи, а также добавила новую функцию в web-версию приложения, благодаря которой пользователи смогут цитировать других людей.

Евгений Федуненко