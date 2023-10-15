Строительство яхтенной марины в Геленджике идет по графику

Реализация морской части проекта «Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина» осуществляется поэтапно, в соответствии с графиком. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ООО «Морской Порт Геленджик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Первый этап — объекты федеральной собственности: южный и северный молы, причал, берегоукрепление, система локальных очистных сооружений. Завершение этой части проекта ожидается к концу 2023 года.

«Предполагается, что первые суда марина в Геленджике сможет принять до конца 2024 года, затем она будет постепенно наращивать возможности — это второй этап реализации морской части проекта. В полном объеме строительство морской части планируется завершить в 2026 году»,— рассказали в компании.

Помимо самой марины, проект подразумевает строительство здания пассажирского терминала, создание современных прогулочных зон, театра и отельной инфраструктуры.

Целиком проект многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина» с учетом наземной инфраструктуры планируют завершить в 2027 году. Его стоимость оценивается в 100 млрд руб.

В 2019 году банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами компании «Морской порт Геленджик». После компания «Галеон» (на 100% принадлежит банку «Россия») получила 31% долей в ООО «Морской порт Геленджик». До этого контрольный пакет в 51% находился у компании «ТРК Инвест». В мае 2018 года власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали соглашение о строительстве береговой структуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина».

Тат Гаспарян

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