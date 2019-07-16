Банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами ООО «Морской порт Геленджик»

Банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В июле компания «Галеон» (на 100% принадлежит банку «Россия») получила 31% долей в ООО «Морской порт Геленджик», ВТБ — 20%. Еще 49% долей в ООО принадлежит компании «Геленджикский морской порт».

До этого контрольный пакет в 51% находился у компании «ТРК Инвест».

В мае 2018 года власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали соглашение о строительстве береговой структуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина». Объем инвестиций в проект составит порядка 12,5 млрд руб., срок реализации — 2018–2022 годы.

«Интерфакс» не располагает комментариями АБ «Россия» и ВТБ.