Axios: США на следующей неделе объявят об ужесточении экспорта чипов в Китай

Власти США на следующей неделе готовятся объявить о новых мерах контроля за экспортом чипов для искусственного интеллекта и оборудования для их производства в Китай, передает издание Axios со ссылкой на собственные источники в администрации американского президента Джо Байдена.

По данным журналистов Axios, предполагается, что новые меры будут призваны закрыть лазейки в экспортном контроле и будут применяться к чипам, которые немного менее мощны, чем те, которые охватывались первоначальными ограничениями, но все еще обладают расширенными возможностями. Помимо этого, ожидаемые меры ограничат экспорт оборудования, которое используется для производства передовых полупроводников, приведя экспорт США в соответствие с правилами, введенными Японией и Нидерландами.

В прошлом году США ввели масштабные экспортные ограничения на поставки в Китай высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства. Ограничения эти, однако, оставили лазейки для обхода запретов. В частности, ограничения не касались зарубежных подразделений китайских компаний, что позволяло легко провозить их в Китай или организовывать удаленный доступ к ним для пользователей из Китая. Агентство Reuters сообщало о том, что запрещенные к продаже китайцам чипы легко можно купить в самом Китае. Летом США предписали таким производителям чипов, как Nvidia и AMD, ограничить поставки чипов с искусственным интеллектом на Ближний Восток. Предполагается, что теперь власти США распространят ограничения уже на все компании, действующие на рынке.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Чип раздора».

Александр Кислов