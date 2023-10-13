Reuters: США готовы ужесточить ограничения на доступ Китая к чипам и технологиям

Власти США рассматривают варианты закрытия существующих до сих пор лазеек для китайских компаний, пытающихся получить доступ к американским чипам и технологиям. Об этом сегодня, 13 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

В прошлом году США ввели масштабные экспортные ограничения на поставки в Китай высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства. Ограничения эти, однако, оставили лазейки для обхода запретов. В частности, ограничения не касались зарубежных подразделений китайских компаний, что позволяло легко провозить их в Китай или организовывать удаленный доступ к ним для пользователей из Китая. То же агентство Reuters сообщало летом о том, что запрещенные к продаже китайцам чипы легко можно купить в самом Китае.

Летом США предписали таким производителям чипов, как Nvidia и AMD, ограничить поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) на Ближний Восток. Предполагается, что теперь власти США распространят ограничения уже на все компании, действующие на рынке.

Остается еще одна лазейка: китайцы вполне могут обходиться без экспорта чипов и технологий, просто пользуясь услугами американских облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services, которые предоставляют своим потребителям доступ к тем же возможностям ИИ. «Китайские граждане могут на совершенно законных основаниях получать доступ к тем же чипам откуда угодно. Нет никаких правил касательно получения такого доступа»,— говорит один из экспертов, Тимоти Фист из Центра новой американской безопасности. Тем не менее, по словам источников агентства, представители администрации Байдена пытаются найти возможность закрыть и эту лазейку.

Представители Министерства торговли США отказались комментировать информацию Reuters.

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Виктор Бук