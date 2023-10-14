РФ заявила протест Швейцарии из-за осквернения памятника сподвижникам Суворова

Посольство России в Берне заявило протест властям Швейцарии в связи с «осквернением неизвестными мемориала» сподвижникам полководца Александра Суворова. Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее нижнюю часть монумента облили синей краской. «Глубоко возмущены этим актом вандализма»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Речь идет о мемориале в виде креста в ущелье Шолленен. Он установлен в память о погибших воинах русской армии. Министерство иностранных дел России потребовало от швейцарских властей «обеспечить надлежащую охрану мемориала».

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