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Коммерсантъ FM
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В центре Варшавы задержан грозивший взорвать бомбу мужчина

Полиция в Варшаве задержала мужчину, который забрался на постамент на площади Маршала Юзефа Пилсудского и пригрозил взорвать бомбу. Полицейские вели с ним переговоры около пяти часов, затем он спустился с постамента, передает TVN.24.

Сотрудники полиции увезли мужчину в отделение для проведения допроса. Специалисты проверяют его рюкзак, который остался на площади. Мужчина утверждал, что в нем находится бомба.

«Только когда мы получим информацию о том, что это безопасно, мы восстановим движение на площади. На данный момент я не могу подтвердить, что находится в рюкзаке»,— сообщил журналистам представитель полиции.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Мужчина забрался на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы. Полиция оцепила площадь, городские власти сообщили об изменениях маршрута общественного транспорта. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.

Лусине Баласян

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